Maza Márquez: ¿un pie afuera de la JEP?

AUDIENCIA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE MIGUEL MAZA MARQUEZ EX DIRECTOR DEL DAS/EL ESPECTADOR/FOTO: LUIS ANGEL Foto: El Espectador

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no le creyó al general (r) Miguel Maza Márquez. El alto uniformado, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, tocó la puerta de la justicia transicional desde 2018 por ese caso, pero se la cerraron esta semana por su renuencia a hablar sobre el exterminio del partido político Unión Patriótica (UP). Una y otra vez, la JEP le ha dicho que no hay espacio para revisar la sentencia en su contra, por una razón fundamental: el exoficial retirado no está en capacidad ni disposición de realizar ningún aporte de verdad, el requisito inquebrantable que debe cumplir quien quiera entrar a la Jurisdicción Especial.