“Me grabaron durmiendo”: pareja de Nicolás Petro denuncia posibles maltratos de Fiscalía

Un audio de Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, revelaría los detalles de cómo la Fiscalía capturó al hijo del presidente, Gustavo Petro

Con el paso de las horas se conocen más detalles de las presuntas irregularidades que ejecutó la Fiscalía durante el procedimiento de captura de Nicolás Petro en Barranquilla, que denunció inicialmente el abogado Juan Trujillo, quien defiende los intereses del hijo del presidente, Gustavo Petro.

En un audio revelado por la Revista Cambio y que estaría en el expediente judicial que se presentó durante las audiencias de legalización de captura, Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro denunció que durante ese procedimiento le vulneraron sus derechos como mujer embarazada.

“Actualmente, tengo ocho meses y en cualquier momento puedo dar a luz. No tuvieron en cuenta. Según ellos tocaron, pero no tocaron. Forzaron la puerta y entraron a la habitación. En ese momento estaba durmiendo, estaba desnuda y Nicolás estaba en el baño. Se iba a duchar y ellos entraron grabando. Grabaron a Nicolás también desnudo. Me grabaron a mí durmiendo. Cuando yo dije. ¿Qué pasa? Que detuvieran las grabaciones. Sin embargo, no dejaron de grabar y me tuve que cambiar prácticamente delante de ellos”, dice el audio en el que se escucha la voz de Laura Ojeda.

El relato de la mujer continúa diciendo que en el apartamento también se encontraba su mamá, quien es una mujer hipertensa, pero que esto tampoco lo tuvieron en cuenta. “Es más, hicieron que grabara un video en donde me preguntaron si yo me sentí bien en el procedimiento y yo dije que ¡No!. Ellos tienen ese video”, dice el audio.

Por último, se refiere a los 25 millones que incautó la Fiscalía durante el procedimiento. Dice que es un dinero correspondiente a una mudanza. “El dinero me lo prestó Germán Burgos y también lo necesito para las cosas pendientes de mi bebé. También necesito que me regresen mi computador, que me regresen mi agenda, donde escribo cosas mías de gastos, cosas que voy a realizar, mi celular que se llevaron, el celular de mi mamá porque es mi herramienta de trabajo”.

Este testimonio se complementa con el de Ana Rosa Estupiñán, madre de Laura Ojeda, quien denuncia las mismas irregularidades. “Yo soy una mujer hipertensa, yo soy ya una persona mayor. También tengo problemas del corazón y mi hija, pues tiene ya su embarazo avanzado y en el estado de ella, pues es una situación muy riesgosa”.

Nicolas Petro fue capturado el pasado 29 de julio a las 6:00 de la mañana. En otro procedimiento fue capturada su expareja, Daysuris Vásquez. El primero tendrá que responder por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras la segunda será imputada por lavado de activos y violación de datos personales.

