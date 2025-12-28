Logo El Espectador
“Me voy con la tranquilidad del deber cumplido”, general Cardozo, excomandante del Ejército

Después de que el presidente Gustavo Petro anunciara un remesón en la cúpula de las fuerzas militares, el recién salido excomandante de la institución castrense envió un mensaje a los soldados.

Redacción Judicial
28 de diciembre de 2025 - 09:53 p. m.
El presidente Gustavo Petro anunció un remesón que dejó por fuera de la cúpula de las fuerzas militares.
Foto: Fuerzas Militares
“Gracias a mis soldados, oficiales, suboficiales y al personal civil del Ejército Nacional, por su disciplina, lealtad y entrega. Ustedes son la razón de ser de esta institución”. Así se despidió el general Luis Emilio Cardozo, excomandante del Ejército, de los uniformados que dirigió hasta el pasado 27 de diciembre.

En su mensaje de despedida, el general le agradeció al presidente Gustavo Petro por haberlo designado dentro de la cúpula de las fuerzas militares. “Cada decisión estuvo guiada por un propósito superior: proteger la vida, la libertad y la democracia”, agregó el excomandante del Ejército.

Cardozo, quien estuvo al frente del Ejército desde el 1 de junio de 2024, se refirió al general Royer Gómez Herrera, nuevo comandante del Ejército, así como al general Jaime Alonso Galindo, segundo comandante de la institución. A ambos les envió sus mejores deseos y aseguró que “su liderazgo es clave, porque cuando al Ejército le va bien, a Colombia le va bien”.

Asimismo, el uniformado aseguró que sale del cargo “con la tranquilidad del deber cumplido y con la convicción que esta Fuerza seguirá firme, unida, respetuosa de la ley y de los derechos humanos, siendo soporte fundamental de la democracia y siempre dispuesta a proteger y servir a la nación colombiana”.

El anuncio hecho por el jefe de Estado en la noche del 27 de diciembre expuso otros cambios en la cúpula. Por ejemplo, dio a conocer que como comandante general de las Fuerzas Militares llegará el general Hugo Alejandro López Barreto, en reemplazo del almirante Francisco Cubides. Asimismo, señaló que el jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares será el vicealmirante Harry Ernesto Reyna Niño.

El primer mandatario agregó que en la Armada seguirá el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón como comandante y el vicealmirante Orlando Enrique Grisales Franceschi será el segundo comandante y jefe de Estado Mayor Naval. Finalmente, en la Fuerza Aeroespacial estará el mayor general Carlos Fernando Silva Rueda como comandante y el mayor general Alonso Lozano Ariza.

Por Redacción Judicial

Julio Enrique Galán Roa(83619)Hace 1 hora
Ojalá en el EJN tengamos más Cardozos y menos ajúas.
