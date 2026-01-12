Medicina Legal confirmó identificación de cuerpos de Yeison Jiménez y miembros del equipo

Medicina Legal confirmó identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y miembros del equipo tras siniestro aéreo EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un reciente comunicado con los principales avances en los procedimientos relacionados con el accidente aéreo en el que falleció el cantante Yeison Jiménez y su equipo de trabajo en Paipa, departamento de Boyacá.

Según detalló la entidad, a través del trabajo forense se logró la plena identificación de Yeison Jiménez y Jefferson Osorio, por lo que se está preparando la entrega a sus familias en horas de la tarde de este lunes, 12 de enero.

Dos cuerpos más ya fueron identificados mediante odontología forense y continúa la identificación de dos cuerpos restantes. El accidente se presentó en la tarde del pasado 10 de enero en el aeropuerto de Paipa, cuando la aeronave, que se preparaba para despegar, no pudo concluir las maniobras, se salió de la pista y se estrelló contra las ondulaciones del terreno.

El accidente causó la muerte del piloto, copiloto, Yeison Jiménez, y otras tres personas de su grupo de trabajo, entre las que estaban Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez y Weisman Mora.

De acuerdo con la Aerocivil, la avioneta tenía previsto aterrizar en Medellín. El cantante había estado en las fiestas de Málaga, en Santander, y tenía previsto presentarse en la misma noche del sábado en el municipio de Marinilla.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.