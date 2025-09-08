Menonitas negocian con la Fiscalía en investigación por delitos ambientales en el Meta

Una de las instalaciones de la comunidad menonita que se usa para el procesamiento de sus cultivos en Puerto Gaitán (Meta). Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Un fiscal especializado en delitos ambientales está listo para llamar a juicio a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio. En el escrito de acusación, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, la Fiscalía hizo un relato de los hechos, los cuales vincularían a los extranjeros con los...