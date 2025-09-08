No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Menonitas negocian con la Fiscalía en investigación por delitos ambientales en el Meta

Se trata de 12 miembros de una comunidad religiosa que estarían dispuestos a colaborar con la justicia a cambio de beneficios judiciales. El ente investigador dice que deforestaron más de 100 hectáreas y construyeron cuatro puentes que invaden ecosistemas acuáticos.

David Escobar Moreno
08 de septiembre de 2025 - 12:00 p. m.
Una de las instalaciones de la comunidad menonita que se usa para el procesamiento de sus cultivos en Puerto Gaitán (Meta).
Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

Un fiscal especializado en delitos ambientales está listo para llamar a juicio a 12 miembros de la comunidad menonita, con presencia en Puerto Gaitán (Meta) desde 2016. Según el ente investigador, los integrantes de este grupo religioso habrían cometido varios delitos ambientales que afectaron gravemente ecosistemas en la vereda La Cristalina de ese municipio. En el escrito de acusación, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, la Fiscalía hizo un relato de los hechos, los cuales vincularían a los extranjeros con los...

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
