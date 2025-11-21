Logo El Espectador
Judicial
Menores muertos en bombardeos: las cifras que el Gobierno aún no aclara

El país todavía no conoce la cifra real de menores muertos en bombardeos ordenados por el Estado. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que, en total, se han realizado 13 bombardeos en el gobierno Petro, pero solo hay reportes de niños fallecidos en cuatro operaciones. La Defensoría del Pueblo ha pedido la información, pero todavía no es pública.

Valentina Gutiérrez Restrepo
22 de noviembre de 2025 - 01:30 a. m.
La orden de bombardear a las disidencias de "Iván Mordisco" en Guaviare fue dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos por parte de organimos de derechos humanos y la oposición política han estado dirigidos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.
Foto: El Espectador

Las muertes de menores de edad en medio de bombardeos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro son una cifra que ha ido aumentando con los días. El pasado 10 de noviembre, luego de conocerse que siete menores reclutados habían muerto en un operativo aéreo contra las disidencias de las Farc, en Calamar (Guaviare), el jefe de Estado señaló que 12 menores han muerto en las ofensivas contra los grupos de alias “Iván Mordisco”. Sin embargo, esta cifra aumentó a 15 menores, tras un pronunciamiento de Medicina Legal, la misma entidad que la...

