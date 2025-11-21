Menores muertos en bombardeos: las cifras que el Gobierno aún no aclara

La orden de bombardear a las disidencias de "Iván Mordisco" en Guaviare fue dada directamente por el presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la mayoría de los cuestionamientos por parte de organimos de derechos humanos y la oposición política han estado dirigidos al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. Foto: El Espectador

Las muertes de menores de edad en medio de bombardeos ordenados por el gobierno de Gustavo Petro son una cifra que ha ido aumentando con los días. El pasado 10 de noviembre, luego de conocerse que siete menores reclutados habían muerto en un operativo aéreo contra las disidencias de las Farc, en Calamar (Guaviare), el jefe de Estado señaló que 12 menores han muerto en las ofensivas contra los grupos de alias “Iván Mordisco”. Sin embargo, esta cifra aumentó a 15 menores, tras un pronunciamiento de Medicina Legal, la misma entidad que la...