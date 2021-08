“Mi madre fue el chivo expiatorio de la corrupción electoral”: hija de Aida Merlano

Quince días después de que se fugara de la condenada exsenadora Aida Merlano Rebolledo, El Espectador, habló con su hija, Aida Victoria Merlano Manzaneda, quien está bajo la lupa de la Fiscalía por supuestamente colaborarle a su madre en su plan de escape. La joven de 20 años, además de insistir en su inocencia, criticó las actuaciones del ente investigador en su caso y dijo que no tiene conocimiento sobre los supuestos hechos de corrupción política de las grandes familias políticas de Barranquilla. La hija de la política conservadora estuvo en el centro médico en el norte de Bogotá en donde la condenada por corrupción política logró escabullirse de los guardias del Inpec, pero ella señala que nunca sospechó que su madre se daría a la fuga. Cuéntenos su versión de lo que pasó el día que su mamá se fugó Yo voy ese 1 de octubre porque el domingo anterior tenía cita para verla en la cárcel, sin embargo, no pude porque mi mamá estaba sancionada, esos documentos se hicieron públicos y hay constancia de eso. Durante una requisa le encontraron un celular, lo cual no es permitido y la sancionaron con no recibir visitas. Sin embargo, yo viajé a Bogotá porque vi que en la página del Inpec me habían asignado visita con ella y pensé que no habían reportado la sanción. Luego mi mamá me dice que habló con el capitán David Alexánder Álvarez y que él ordenó que no podía ingresar a El Buen Pastor. Como aún no tenía tiquete de regreso ella me dijo que aprovechara y me quedara hasta ese martes de la cita, cuando se fugó. Luego me dice que le diga a mi hermano que viaje a Bogotá para verlo también.

¿Cuántas veces acompañaron ustedes a su mamá a las citas de diseño de sonrisa? Ella antes del diseño tuvo ortodoncia y yo fui a la primera cita con ella. Luego creo que la acompañé en otras cuatro o cinco veces. Entenderá que cuando uno tiene un familiar privado de la libertad aprovecha cada espacio para compartir con esa persona, así no esté permitido. Todo el tratamiento que se hizo lo pagó de su dinero y hay que aclarar que el Estado no puso dinero en el tratamiento que se hizo mi madre. La custodia del Inpec ha dicho que el doctor Cely Barajas (también investigado por supuestamente colaborar en la fuga) no la dejó ingresar al consultorio ese 1° de octubre. ¿Es verdad? Es totalmente falso, ella no entró porque no lo solicitó. Incluso el compañero que estaba con ella estuvo un rato con mi madre pero cuando bajó a almorzar, la gendarme quedó a cargo y no pidió ingresar al consultorio.

¿Por qué su mamá se cambió de ropa en el consultorio? Lo que pasa es que para ingresarle ropa a una persona privada de la libertad es muy difícil y solo permiten tres mudas y una vez cada año cambiarlas. Mi mamá es una mujer sumamente vanidosa, entonces cada vez que ella va a una cita médica cambia la ropa que no le gusta por una nueva. Yo sé que esto no es permitido, pero es un acción que no le hace daño a nadie. Además, ella no se cambia de ropa en el consultorio, creo que ese es un error de análisis de la Fiscalía. Ella lo que hace en el consultorio es quitarse el jean que tenía puesto y queda con la licra blanca que tenía abajo. ¿Y por qué cree que lo hizo? De pronto porque para el plan que ella tenía le resultaba más cómodo, es un tema del que especulo y no me consta nada.

¿Con las constantes idas al baño y con su presencia en el consultorio se pretendió vulnerar la seguridad, como dice la Fiscalía? Lo que la Fiscalía no ha contemplado es que mi mamá sufre de los riñones y puede darle sistitis. Cuando ella llega al centro médico nos dice que estaba mal y que estaba menstruando y que el sangrado era fuerte. En los videos incluso se ve que ella coge unos tampones y sale para el baño. Y pues bueno, al uno verla mal, no sospecha que ella fuera a terminar fugando. En el video se ve que usted está hablando por celular momentos antes de que su mamá se escapara, ¿con quién hablaba? En ese momento de la cita yo hablaba con mi cuñada, la novia de mi hermano y que mi madre no conoce. Sin embargo, ella me estaba preguntando por mi mamá, le causaba mucha curiosidad. Estuvimos hablando un rato, incluso mi madre me dijo que colgara. ¿Por qué usted y su hermano llevan una cuerda roja a la cita con su madre? Para que la Fiscalía pueda culparme a mí del delito de favorecimiento en fuga de presos deben comprobar que yo hice un aporte material a la fuga de mi madre. Si ellos no se inventan que yo llevé esa cuerda al consultorio pues no van a tener sustento para investigarme. No llevé la cuerda al consultorio, con los únicos elementos que entré fue con mi billetera y mi celular. ¿Le entregaron un celular a su mamá antes de salir de ahí? Sobre este tema aún no tengo autorización de mis abogados para hablar. Antes de llegar al consultorio médico, cuéntenos qué hizo De este tema tampoco estoy autorizada para hablar, además, sobre estos hechos no rendido testimonio ante las autoridades. Primero lo haré ante la Fiscalía que en los ¿Usted conoció de cerca cómo se movía la compra de votos en la política de la Costa Caribe? Nunca me involucré en la política, nunca me interesó las campañas de mi madre. Cuando iba a sus eventos era porque invitaban a algún artista que me gustaba, de resto no comparto en nada de cómo son las movidas en la política, no es lo mío. Tengo unos ideales políticos muy claros y voto por quien quiero y no por quien me dicen. Tengo afinidad por muchos políticos, sin embargo, no voy a dar nombres porque el voto es algo privado. Siempre votaré por el político que en realidad le importa la gente y que está para servir y que se preparó. Sin embargo, en algún punto tuvo que votar por su madre, es lo lógico apoyar a su familiar. Esto es una pregunta bien jodida. Ella es la mujer que me dio la vida y a quien amo profundamente. De su papel como política que lo hable la gente y los medios de comunicación. No me corresponde a mí señalarla. En relación a este hecho también se habla mucho sobre la vida amorosa de su madre con una de las casas políticas más poderosas de esa región. ¿Qué dice al respecto? De eso sí conozco muy bien y se ha especulado mucho. Sin embargo, considero que este no es el momento para dar a conocer estos hechos, en medio de este show mediático que armó la Fiscalía. En su momento revelaré lo que sé. ¿En relación a Julio Gerlein? En relación a todo esto y lo que se especula, lo haré cuando esté mentalmente en condiciones de afrontar otra ola de exposición mediática. Miraré a los ojos a quien me entreviste y contaré toda la verdad. ¿Cómo ha sido ese drama familiar que generó, además de la condena contra su madre, su captura? Mi familia me conoce muy bien y sabe que soy una persona bastante fuerte. Sin embargo es difícil afrontar lo que me sucedió, que la Fiscalía me haya capturado como una delincuente y que los miembros de la policía durante el operativo no tuvieran insignias, es un hecho que es bastante aterrador. Sentí que me iban a matar o a secuestrar. El drama familiar pasa más por el tema de esta injusticia que se me está cometiendo y no por la condena de mi madre en la Corte Suprema. ¿Y qué piensan sobre la fuga de su madre? Pienso que el amor por un ser querido no está en tenerlo cerca y verlo a diario. Está en saber que ella se encuentra en un lugar mejor o que está persiguiendo ser feliz. Yo cada vez que me acuesto quiero pensar que ella está en un lugar mejor y que ella supo quiénes eran los indicados para ayudarla. Pero estamos hablando de una persona que fue condenada a 15 años por corrupción electoral por la Corte Suprema y que se burló de la justicia. Entiendo eso, pero nadie me puede pedir que juzgue a mi madre, yo a ella no la veo como la política de la Costa Caribe condenada, yo la veo como la mujer que me dio la vida y quién luchó a diario para ser la persona que soy ahora. No estoy para juzgar sus errores. ¿Piensa que su madre en estos momentos está bien? Quiero pensar que sí.

¿Piensa que su vida y la de su madre corren peligro? Claramente temo por mi vida. Antes de que ocurriera mi captura, era una mujer que andaba tranquila en mi camioneta, me podía sentar en cualquier lugar y pasar desapercibida. Ahora me han puesto de manera injusta bajo la mirada de todo el mundo. La Fiscalía ha mentido al suponer que si mi madre es conocedora de muchos de los secretos de la política de la Costa Caribe, yo también los conozco. Totalmente falso, yo nunca hice parte de ese ambiente político. La misma Fiscalía me ha hecho temer por mi vida. Yo no sé si las personas que creen que mi mamá sabe mucho también van a ir detrás mío. Mi madre jamás iba poner en conocimiento de sus hijos temas tan delicados, hubiese sido muy irresponsable por parte de ella. Durante la audiencia de solicitud de prisión preventiva contra usted y el doctor Cely Barajas, la jueza señaló que en su caso y en el del médico la Fiscalía no actuó con transparencia y lealtad. ¿Cree que va tener garantías luego de este episodio? Lo que la Fiscalía hizo al capturarme fue extorsionar a mi madre, presionarla para que ella se entregara. Da miedo que las instituciones en este país funcionen así. Sin embargo tengo plena confianza en la Rama Judicial, por eso la jueza no me envió de manera preventiva a prisión. Lo que la Fiscalía hizo en mi caso fue un mamarracho sin pies ni cabeza. Solicitaron mi orden de captura ante tres jueces y solo el último se los avaló. Este hecho me da también mucha esperanza porque quiere decir que otros dos jueces consideraron que pedir mi captura era una canallada. Le comuniqué a la Fiscalía, antes de que me capturara, que estaba atenta para aportar información a las investigaciones. ¿Piensa demandar al Estado por estos hechos? Por el momento afrontaré el actual proceso, pero cuando pase todo este show mediático por supuesto que sí. No hay cifra económica que pueda resarcir lo que me hicieron. Lo realmente importante es que esto no vuelva a ocurrir con personas inocentes como yo. La Fiscalía mintió en mucho de lo que ha presentado ante los estrados.

¿Por qué piensa que su mamá se fugó? Yo pensé que ella dejó de creer en la justicia ante una condenada tan desproporcionada que recibió. Pero también quien quita que a ella la hayan amenazado por lo que sabe. Mi madre es una mujer con un cuadro psiquiátrico muy complicado e intentó acabar con su vida en cinco oportunidades. Estuvo muy deprimida. ¿Por qué piensa que fue desproporcionada la pena contra su madre? Mi madre fue el chivo expiatorio de toda la clase política que hace este tipo de maniobras de las que la acusan. Repito, no soy yo la llamada a juzgarla. Cuántos políticos no han cometido delitos peores y ahora están en la Jurisdicción Especial para la Paz para que ahora paguen ocho años de prisión y ahora se encuentran libres. ¿Se refiere, por ejemplo, a políticos como David Char y Álvaro Ashton? Los nombres me los reservo. La gente sabe y no es boba. ¿Qué le dice a la gente que señala que usted ayudó a su madre a volarse? Falta ponerse en los zapatos de los demás. Luego, tampoco hice parte del plan de fuga de mi madre. Segundo, en la Constitución está claramente dicho que uno no está obligado para declarar en contra de su madre. ¿Piensa quedarse en el país? Lo haré para seguir demostrando que soy inocente y que todo esto que me está sucediendo es una injusticia. El Espectador tiene información de que usted siguió haciendo cambios en notaría sobre su identidad hasta hace menos de dos meses y que también implicaban a su madre. ¿De qué se trataban? Falso, yo solo cambié mi nombre en enero pasado y la ley colombiana solo contempla un cambio de nombre por persona. También quiero aclarar que tampoco me he hecho cirugías para parecerme a mi madre. Es otra mentira que han salido a decir en los medios de comunicación. ¿También cambió su pasaporte con el mismo nombre? Esto es un trámite que estaba por hacer, pero la condena y fuga de mi madre han hecho que postergue este cambio.

¿Cómo han sido estos días retomando su vida? Cancelé el semestre en Psicología porque la cabeza no me da para más, mi prioridad ahora está en demostrar mi inocencia y de poco retomar mi vida anterior. Trato de enfocarme en mis negocios, como la venta de accesorios, salir adelante y ser feliz.