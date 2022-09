Miguel Ángel Mejía, líder del Clan de los Mellizos, no será juzgado por la JEP

La justicia transicional excluyó y no aceptó el sometimiento que presentó Miguel Ángel Melchor Mejía Múnera, conocido como El Mellizo. La JEP consideró que no ostentó la calidad de tercero por lo que el líder del Clan de los Mellizos no logra encajar en el perfil para que la jurisdicción tenga competencia sobre su caso.