Judicial
Miguel Uribe Turbay y otros magnicidios que permanecen impunes en Colombia

Pasando por Luis Carlos Galán, a los líderes de la Unión Patriótica y otros candidatos presidenciales, hasta el fiscal paraguayo Marcelo Pecci y, ahora, Miguel Uribe Turbay. Estos son algunos crímenes de gran calado que siguen sin cerrarse en el país.

Ana Sofía Montes Peláez y Jhordan C. Rodríguez
12 de agosto de 2025 - 01:03 p. m.
Arriba: (izq.) Miguel Uribe Turbay, (ctro.) Marcelo Pecci, (der.) Álvaro Gómez Hurtado. Abajo: (izq.) Carlos Pizarro, (ctro.) Bernardo Jaramillo Ossa, (der.) Luis Carlos Galán.
Arriba: (izq.) Miguel Uribe Turbay, (ctro.) Marcelo Pecci, (der.) Álvaro Gómez Hurtado. Abajo: (izq.) Carlos Pizarro, (ctro.) Bernardo Jaramillo Ossa, (der.) Luis Carlos Galán.
Foto: Archivo Particular

“La eliminación de quienes han sido considerados como ‘enemigos’ fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia”. La frase es de la Comisión de la Verdad, que en su informe sobre el conflicto armado en el país, agregó que se trató de una estrategia de guerra enfocada en “la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado”. Este 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay se sumó a...

Por Ana Sofía Montes Peláez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial.@JhordanR11jrodriguez@elespectador.com
