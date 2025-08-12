Miguel Uribe Turbay y otros magnicidios que permanecen impunes en Colombia

Arriba: (izq.) Miguel Uribe Turbay, (ctro.) Marcelo Pecci, (der.) Álvaro Gómez Hurtado. Abajo: (izq.) Carlos Pizarro, (ctro.) Bernardo Jaramillo Ossa, (der.) Luis Carlos Galán. Foto: Archivo Particular

“La eliminación de quienes han sido considerados como ‘enemigos’ fue el modo más extendido de hacer la guerra en Colombia”. La frase es de la Comisión de la Verdad, que en su informe sobre el conflicto armado en el país, agregó que se trató de una estrategia de guerra enfocada en “la muerte directa, intencional, debido a la concepción del otro como un enemigo que hay que eliminar por motivos ideológicos o políticos o, simplemente, porque es un obstáculo para lograr el control del grupo armado”. Este 11 de agosto, Miguel Uribe Turbay se sumó a...