Se trata del uniformado Miguel Ángel Acosta Romero, quien estaba de civil y con su familia en la zona fronteriza. Esto se sabe. Foto: EFE - Mario Caicedo

Un militar colombiano y su familia fueron detenidos por la Guardia Bolivariana en Venezuela. Se trata del oficial Miguel Ángel Acosta Romero, quien estaba de permiso y vestía de civil y era acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Hasta el momento, no se sabe la razón por la cual fue retenido el militar. La información que se tiene hasta el momento señala que el militar colombiano había ingresado con su familia al vecino país cuando las autoridades venezolanas los detuvieron.

Según conoció este diario, las autoridades colombianas activaron los canales diplomáticos para mediar el regreso del uniformado y su familia. Asimismo, están a la espera de un reporte oficial de las autoridades en la frontera para saber cómo se dio la retención.

Noticia en desarrollo...

