“Mi hermana no fue guerrillera, tenía dos meses de embarazo”: víctima a militares

A través de alianzas con paramilitares o perfilando a personas vulnerables, miembros del Ejército pertenecientes al batallón La Popa cometieron 127 falsos positivos entre 2002 y 2005, según determinó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una docena de militares aceptaron haber cometido esas prácticas criminales y esta semana encaran en Valledupar a los familiares de sus víctimas y les piden perdón.

“¿Por qué no fui yo?”, se preguntó María Faustina Hernández cuando militares asesinaron a su hermana, Noemí Esther Hernández, una niña de 13 años del pueblo indígena wiwa, quien, además, estaba en embarazo. La víctima fue presentada como una muerte en combate. “Yo decía: esto no se puede quedar así. Tiene que haber justicia”, les dijo Hernández a los militares responsables del asesinato de su familiar. Y añadió: “Mi hermana no fue ninguna guerrillera, tenía dos meses de embarazo. Mi hermana clamó desde el día que la sacaron hasta que la mataron y ellos no entendieron eso”.

Hernández les recordó a los militares qué hicieron para hacerla pasar como una muerte en combate: “Vinieron a comprar armamento a Valledupar. A mi hermana le pusieron un fusil oxidado y un uniforme que ni le quedaba”. Además, les recordó a los militares quién era su hermana: “Era una campesina, como lo somos los wiwa”. Hernández aseguró que todos los días se acuerda del crimen y nunca va a dejar de luchar por limpiar su nombre. A los magistrados de la JEP les dijo que tenía miedo porque aún la puede asesinar a ella y les pidió esclarecer todo el hecho, hasta quién firmó su muerte.

Deivid Pacheco, un joven de Baranoa (Atlántico) fue engañado con promesas laborales y terminó raptado por paramilitares y entregado a miembros de La Popa para, luego, ser asesinado y presentado como un guerrillero en abril de 2003. Tenía 17 años. “No pensaron en ese joven inocente”, les dijo su hermana, Katherine Pacheco, a los militares implicados en estos crímenes. Mirándolos a los ojos, les dijo cómo sentiría ella una restauración: “Que no vuelva a ocurrir”.

Pacheco también le exigió resultados a la JEP, más allá de los doce militares que ya aceptaron cargos. Que llegue a todos los responsables que tuvieron algún rol en estos crímenes, “bien sea por medio de una firma, una llamada, como quien ejecutó el asesinato”. A su vez, les exigió a los militares: “queremos saber, como familia, quiénes fueron los cómplices del municipio de Baranoa”. Y, finalmente, se dirigió de nuevo a la JEP para pedirle que les ayude con el impulso de la reparación que les corresponde: “mi mamá es una mujer que vive haciendo los bollos, vivimos del diario vivir y hace más de 10 años estamos esperando una sentencia de nuestra demanda administrativa”.

Fotografía cedida hoy por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que muestra una vista general de la audiencia pública de reconocimiento de los comparecientes procesados por ejecuciones extraoficiales en Valledupar (Colombia). Foto: EFE/Jurisdicción Especial para la Paz - Jurisdicción Especial para la Paz

