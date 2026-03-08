Mindefensa alerta ingreso ilegal de 2.400 personas desde Venezuela hacia Norte de Santander Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, alertó este domingo sobre una presunta movilización masiva e ilegal de personas desde Venezuela hacia Norte de Santander, en plena jornada electoral. Según el reporte, unas 2.400 personas estarían cruzando hacia Colombia para ser trasladadas en buses, en un movimiento que, de acuerdo con el Gobierno, podría tener como destino puestos de votación en esa zona de frontera.

La advertencia se conoce mientras sigue vigente el cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales decretado por el Gobierno para las elecciones del 8 de marzo. La medida rige desde las 6:00 p. m. del viernes 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del lunes 9 de marzo y busca reforzar la seguridad y las garantías del proceso electoral. Migración Colombia había precisado, además, que la restricción cobija los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados.

De acuerdo con la versión divulgada por el ministro, el paso de estas personas se estaría haciendo en un planchón, pese a las restricciones vigentes en la frontera con Venezuela. Sánchez aseguró que las autoridades ya se encontraban en el punto para verificar lo ocurrido y adoptar las medidas legales contra quienes resulten involucrados en este posible traslado irregular de votantes.

“La mejor manera de combatir toda esa compra de votos que hemos visto es que todo el mundo salga a votar. No le va a alcanzar a los bandidos, a los corruptos, la plata para comprar todo (...) Ya estamos desplegando todas las capacidades y en pocos minutos compartiremos imágenes para evidenciar lo que está ocurriendo. Y para que no digan después que eran personas que iban en buses, que venían de otro lugar, que estaban sin ningún problema. No, aquí hay una comisión del delito en flagrancia”, puntualizó el ministro Sánchez.

La denuncia del ministro se suma a las alertas de seguridad y controles extraordinarios en varios puntos del país. Por ahora, lo que existe es una alerta oficial en desarrollo, mientras las autoridades intentan establecer el alcance real del movimiento reportado en Norte de Santander y si hubo una eventual afectación a las reglas de cierre de frontera y a las garantías de la votación.

Noticia en desarollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.