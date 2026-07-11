Mindefensa confirma bombardeo contra el Clan del Golfo en zona rural de Amalfi, Antioquia

En el municipio de Amalfi, Antioquia, hace presencia el Clan del golfo y el ELN. Foto: Alcaldía de Amalfi

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ministro de defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, desde la noche del viernes, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con apoyo de la Policía Nacional, adelantan una operación militar contra el Estado Mayor del Clan del Golfo (EGC) en zona rural del municipio de Amalfi, Antioquia. Según el funcionario, la ofensiva incluyó un bombardeo contra esa estructura criminal y las tropas permanecen en el área mientras continúan las operaciones.

“Pronto entregaremos más información sobre los resultados de esta operación”, señaló el ministro. En el mismo pronunciamiento, defendió la ofensiva contra las organizaciones criminales y aseguró que “en Colombia no hay espacio para los criminales”.

Además, afirmó que la Fuerza Pública libra, en promedio, un combate contra estas estructuras cada 20 horas. También destacó que, durante los últimos cuatro años, “más de 8.400 integrantes del EGC/Clan del Golfo han sido neutralizados”, y aseguró que esa organización es “la estructura criminal más afectada en términos de neutralización de sus integrantes”. Finalmente, el ministro reiteró que continúa vigente la recompensa de hasta COP 5.000 millones por información que permita ubicar y capturar a alias “Chiquito Malo”, señalado como el principal cabecilla del Clan del Golfo.

Hasta el momento, el Ministerio de Defensa no ha informado un balance oficial de muertos, capturados o material incautado durante la operación y anunció que entregará nuevos detalles cuando concluyan las maniobras militares en la zona.

En desarrollo

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.