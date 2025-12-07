Mindefensa ofrece COP 200 millones de recompensa por responsables de atentado en Balboa (Cauca)

El jefe de la cartera le atribuyó el ataque a las disidencias de las Farc al mando de alias "Iván Mordisco". Foto: Archivo

Por el atentado con una moto bomba en el centro de Balboa (Cauca) que dejó más de una decena de personas heridas, incluida una menor de edad, el Ministerio de Defensa está ofreciendo COP 200 millones de recompensa para dar con los responsables. Según el ministro Pedro Sánchez, el ataque habría sido llevado a cabo por las disidencias de las Farc.

“Rechazo y denuncio el atentado terrorista perpetrado esta noche en Balboa, Cauca, mediante la activación de una motocicleta bomba cerca de la Estación de Policía que deja preliminarmente 13 heridos, entre ellos una niña de 7 años. Los cobardes, del cartel de alias Mordisco junto con alias Marlon, responden con terrorismo y atacan a las comunidades porque nuestras operaciones los están debilitando”, aseguró el alto funcionario a través de su cuenta de X.

Asimismo, sostuvo que ordenó a la Policía y al Ejército “reforzar el control territorial, activar protocolos de protección, inteligencia y evacuación, y priorizar la captura de los autores”. A renglón seguido, ofreció hasta COP 200 millones “por información que permita capturar a los responsables y hasta $50 millones por información que permita evitar terroristas”.

Según el ministro Sánchez, “este ataque no demuestra fuerza, sino retaliación criminal ante el avance de nuestras operaciones”.

La explosión de la moto cargada con explosivos se presentó en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio y provocó también un incendio en algunos de los inmuebles de la zona. Dentro de las casas y locales afectados por la explosión y el incendio está la Cooperativa de Caficultores del Cauca.

Ante lo ocurrido, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, expresó su repudio por el ataque y señaló que “nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió al hecho y lo calificó como un acto terrorista. “Como sus autores se dedican es a cuidar al narcotráfico de cocaína, se llama, y aquí si Trump tiene razón: narcoterrorismo”, escribió en su cuenta de X. Según dijo el jefe de Estado, “está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional y ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”.

