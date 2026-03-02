Mindefensa pide que se investigue muerte de joven por disparo de policía en Cauca

Se refirió a la muerte de Kevin Manuel Olave Paz en Puerto Tejada quien, según la versión del uniformado que disparó, el joven estaba armado e intentó huir. (Imagen de referencia) Foto: Noticias Caracol

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió que se investigue la muerte del joven Kevin Manuel Olave Paz, ocurrida el pasado 1 de marzo en el barrio Portal de Santa Elena, de Puerto Tejada (Cauca). Según el jefe de la cartera, lo que se sabe hasta ahora es que un policía disparo porque, supuestamente, estaba armado e intentó huir del lugar.

“Lamento profundamente la muerte del joven Kevin Manuel Olave Paz y expreso mi solidaridad sincera con su familia. Ninguna explicación reduce el dolor de perder a un hijo, y como Estado debemos responder con humanidad y verdad”, dijo el ministro Sánchez en su cuenta de X. Asimismo, dio a conocer que los hechos ocurrieron en medio de un llamado que hizo la comunidad a la institución por unas detonaciones en el lugar.

“Según el reporte preliminar, al llegar observaron a varios sujetos y uno de ellos emprendió la huida; el uniformado manifestó haber visto en su poder un arma de fuego y realizó disparos en el marco del procedimiento. El ciudadano resultó herido y posteriormente falleció”, expuso el jefe del ministerio.

De acuerdo con lo que explicó en su publicación, “el CTI asumió de inmediato los actos urgentes y se practican las pruebas técnicas y forenses correspondientes”. Agregó que ordenó “que se investigue a fondo, sin encubrimientos y sin juicios anticipados. La justicia debe prevalecer. La confianza en la Fuerza Pública se sostiene en la transparencia, el control y el respeto absoluto por la vida”.

El jefe de la cartera de Defensa agregó que recientemente enviaron 50 policías más a atender el orden público en Puerto Tejada. Según dijo, “para nosotros es prioritaria su seguridad afectada por bandas criminales. Pero también es esencial la verdad y la justicia”.

