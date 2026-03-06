Mindefensa responde a cuestionamientos por contratos de sus hermanos con el gobierno

Ministro de Defensa, en entrevista. Foto: Óscar Pérez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, salió en respuesta a las críticas que se han hecho sobre sus hermanos Julio César y Juan Carlos Sánchez Suárez, quienes, al parecer, han firmado siete contratos por más de COP 730 millones con el gobierno. Según señaló el alto funcionario, sus familiares “tienen derecho constitucional al trabajo, lo que incluye celebrar contratos de prestación de servicios profesionales con el Estado colombiano”.

De acuerdo con las denuncias hechas por la revista Cambio, los hermanos del ministro Juan Carlos, ingeniero civil; y Julio César, capitán de fragata retirado de la Armada, no habían tenido contratos con el Estado hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro. Dichos contratos, según el medio, “fueron adjudicados por contratación directa, tres de ellos con la Dirección de Logística y Finanzas de la Policía Nacional (Dilof), y dos con la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior”.

Tras los señalamientos, el alto funcionario, expresó en su cuenta de X que “como cualquier ciudadano, mis hermanos tienen derecho constitucional al trabajo, lo que incluye celebrar contratos de prestación de servicios profesionales con el Estado colombiano, siempre conforme a la Ley”. Asimismo, expuso que “décadas antes de mi designación como Ministro de Defensa, mis hermanos han desarrollado sus carreras profesionales en el sector público y privado. En consecuencia, no ha existido ninguna intervención, recomendación, ni injerencia de mi parte en sus procesos de contratación o en la continuidad de los mismos”.

Por la misma línea, aseguró que su hermano Juan Carlos, “se ha desempeñado como contratista prestador de servicios en el sector público desde la década de los años noventa, gracias a su formación, trayectoria profesional, méritos y desempeño”. Sobre su hermano Julio César, expuso que “inició su labor como servidor público hace cerca de treinta años en el área de seguridad y defensa nacional. Fue militar, y se retiró en el grado de Capitán de Fragata de la Armada Nacional. Cuenta con una Maestría en Seguridad y Defensa Nacional, tiene dos especializaciones y dos pregrados, uno en ciencias navales y otro como ingeniero naval, lo cual, junto a sus 25 años de experiencia, le permite brindar sus servicios en el Ministerio del Interior”.

𝐄𝐥 𝐦é𝐫𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐫 𝐞𝐬 𝐮𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐞𝐜𝐡𝐨, 𝐧𝐨 𝐮𝐧 𝐞𝐬𝐜á𝐧𝐝𝐚𝐥𝐨



Frente a la reciente publicación realizada por un medio de comunicación sobre los contratos de dos de mis hermanos con el sector público, me permito precisar y aclarar lo siguiente:… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 6, 2026

Según el ministro de Defensa, “no existe conflicto de intereses, inhabilidad ni incompatibilidad que deba declararse; pues no se configura una situación real, potencial o aparente que pueda afectar la imparcialidad en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”. Todos los contratos que tienen, asegura, han sido apegados a la ley.

El alto funcionario del gobierno se refirió particularmente al caso de su hermano Juan Carlos, sobre quien manifestó que presta sus servicios en la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional. Según el ministro, esa institución, desde 1993, “cuenta con autonomía administrativa frente al Ministerio de Defensa. Por consiguiente, el Ministro de Defensa no es ordenador del gasto en la Policía y tampoco es responsable de la contratación de personal en la misma”.

El jefe de la cartera de Defensa sostuvo que “nunca he intervenido en sus procesos de contratación ni en su continuidad. No existe ningún conflicto de intereses ni inhabilidad que les impida seguir prestando sus servicios al Estado colombiano”. También, reiteró estar dispuesto a suministrar “cualquier información que sea requerida por cualquier órgano de control”.

