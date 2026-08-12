Mindefensa señala que bombardeo en Catatumbo respetó normas de DIH y protegió a población

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa entregó detalles sobre la operación militar en ese territorio contra el Eln.

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El Ministerio de Defensa se pronunció sobre operativo militar contra el Eln en Catatumbo. La cartera entregó detalles sobre el operativo luego de que se conocieran denuncias sobre campesinos heridos y comunidades que tuvieron que desplazarse.

A través de un comunicado, el Ministerio señaló que la operación militar se desarrolló contra una estructura del Eln en zona rural de Tibú y San Calixto, Norte de Santander. Según el reporte del Ejército Nacional, la acción dejó muertos dos presuntos integrantes de esa estructura armada y la incautación de material de guerra.

Dentro de los elementos incautados están 1.5 toneladas de explosivos, 440 granadas adaptadas para drones y otros elementos de comunicación. Asimismo, el Ministerio detalló que fueron destruidos dos búnkeres y cinco áreas de campamento.

Sin embargo, el comunicado resalta que la operación se desarrolló bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario. “La operación fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del DIH, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes”, se lee en el comunicado.

Ese pronunciamiento se da luego de que habitantes y autoridades de ese territorio señalaran la compleja situación de seguridad que han atravesado en las últimas horas a raíz de las operaciones militares que adelantan el Ejército y un bombardeo de la Fuerza Aérea al Ejército de Liberación Nacional (Eln) en San Calixto, Tibú y El Tarra.

La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación por la situación en la región. Indicaron que entre la información que han recopilado de forma preliminar está el reporte de tres campesinos afectados, entre ellos una mujer de 44 años que, al parecer, resultó herida durante los bombardeos que iniciaron en la noche del lunes y se habrían prolongado hasta la madrugada del martes. También se habrían generado desplazamientos forzados hacia El Tarra.

Por su parte, la Alcaldía de El Tarra señaló por medio de un comunicado que durante toda la noche se presentaron “detonaciones prolongadas” que generaron preocupación en los habitantes de la región y habrían causado daños en algunas viviendas. También hicieron un llamado por “la protección de la vida, la integridad y los derechos de la población civil”.

Fuentes del Ejército le dijeron a El Espectador que, en efecto, en la noche del lunes hubo combates entre hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales contra el Frente Oriental del Eln. Luego, la Fuerza Aérea usó dos aviones Kfir para bombardear al grupo ilegal.

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