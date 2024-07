“No podemos ser ruedas sueltas”, minJusticia tras reunión con altas cortes

Ángela María Buitrago se refirió a los temas tratados en la reunión que se llevó a cabo en la Casa de Nariño en la mañana de este martes. Foto: Sebastián Cuellar, Presidencia de la República

En la mañana de este martes, se llevó una reunión entre los presidentes de las altas cortes, con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y el presidente de la República, Gustavo Petro. El encuentro fue convocado por el gobierno y, de acuerdo con la nueva ministra, Ángela María Buitrago, se habló de la colaboración entre los poderes Ejecutivo y Judicial para mejorar el sistema judicial del país.

De acuerdo con la alta funcionaria del gobierno, en la reunión se habló de “la colaboración, la armonía y la necesaria articulación” entre los convocados a la reunión. La finalidad del encuentro, dice la ministra, “es encontrar salidas fundamentales para el tema de una justicia adecuada, que genere una reparación, pero sobre todo una actuación acorde con la realidad del país”.

Asimismo, Buitrago se refirió al trabajo conjunto que tendrían que adelantar y dijo que desde el gobierno “creemos que en este caso no podemos ser ruedas sueltas, entendemos la necesidad de compartir con todos los actores del sistema de justicia”. La nueva titular de la cartera de Justicia señaló que la unidad es “un elemento fundamental, porque la justicia juega un papel primordial en una sociedad que tiene una impunidad muy alta y un nivel de violencia también muy alto”.

La integrante del gabinete de Gustavo Petro dijo que “todos los actores de esta reunión estamos convencidos de la necesidad de articular esfuerzos en búsqueda de cumplir tres marcos fundamentales: el marco que genera la Constitución del 91 y dentro de este marco que genera la Constitución del 91 hay obligaciones que no se pueden ni demorar ni evitar. Y también tenemos el marco para la paz, que es una inclusión constitucional que significa una serie de obligaciones que están siendo revisadas y monitoreadas por organismos internacionales”. Agregó que las acciones para la paz “son pretención esencial del gobierno, como se puede ver en su propuesta de gobierno de 2022 a 2026″.

En su declaración al final de la reunión en la Casa de Nariño, la ministra Buitrago expresó que en el encuentro “ha quedado clara la disposición del gobierno, así también lo han manifestado los presidentes de las cortes, y desde allí podemos decir que empezamos”. Expuso también que tiene la misión de mover iniciativas en torno a la justicia rápidamente, pues “el país no puede dar más espera en muchas cosas de implementaciones y reformas. Tratamos de pensar en la primera postulación ante el Congreso, precisamente evitando los cuellos de botella en el sistema procesal penal”. La funcionaria dijo que se están “analizando tres elementos fundamentales: sistema carcelario, sistema procesal penal y el tema particular de drogas”.

Buitrago manifestó que ella y su equipo de trabajo está iniciando desde hoy “empalme con el Ministerio de Justicia y del Derecho, pero la idea de esta ministra, y que ya está radicando una ruta de trabajo con su equipo, llevará a que podamos tener rápidamente, no solo la política de ese Ministerio, y articulación general con todas las instituciones”. Finalmente, dijo que “está circulando en redes sociales un Twitter, manifiesta esta ministra que no tiene red social alguna, no ha abierto y nunca habrá posibilidad de que esta ministra abra redes, así que cualquier red no es de la ministra de Justicia y está siendo en este momento bloqueada, reportada y objeto de investigación, porque puede ser utilizada de manera indebida frente a las labores que tiene este Ministerio”.

