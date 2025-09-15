Ministro de Defensa presentó iniciativa de cooperación marítima internacional

El ministro de Defensa expuso el proyecto ante el Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI). Foto: Ministerio de Defensa

Desde Londres, Reino Unido, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, presentó un plan de cooperación marítima internacional. La iniciativa expuesta le apunta al fortalecimiento contra el narcotráfico, la trata de personas y la pesca ilegal, dentro de otros.

El ministro Sánchez se reunió en Europa con el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, con quien habló de la propuesta para fortalecer la cooperación entre autoridades de varios países. En concreto, se expuso un Código de Ética Marítima, para la prevención y sanción de delitos cometidos en el mar.

La iniciativa, según se expuso, busca consolidar ciertos estándares internacionales para la articulación de capacidades navales y promover operaciones conjuntas entre distintos Estados. Especialmente, señala el Ministerio, para afecta a los narcotraficantes y otros delincuentes.

En la propuesta también se resaltó “la transferencia de buenas prácticas y tecnología para cerrar rutas ilegales y reforzar la protección de los océanos”. Con la iniciativa, según la cartera, se siguen explorando escenarios multilaterales e innovación para el trabajo de la defensa en los mares.

Aunque el ministro Sánchez presentó personalmente la propuesta en Londres, regresó rápidamente a Colombia para atender el Consejo de Seguridad extraordinario que se adelanta en Popayán (Cauca), tras la alteración del orden público y ataques a la fuerza pública en el departamento este fin de semana.

