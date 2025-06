Ministro Montealegre seguirá acudiendo como víctima al juicio contra Uribe

Ex Fiscal General y nuevo Ministro de Justicia del Gobierno de Gustavo Petro Foto: El Espectador - José Vargas

El nuevo ministro de Justicia, el exfiscal general Eduardo Montealegre, envió una comunicación pública en la que aseguró que seguirá acudiendo plenamente al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos. En ese caso, Montealegre está reconocido como posible víctima del enjuiciado, en tanto, considera la Fiscalía, hubo diligencias para intentar torcer testigos que favorecieran al líder natural del Centro Democrático.

Montealegre, así como su exvicefiscal Jorge Perdomo, alega haber sido víctima de un montaje judicial por cuenta de las presiones del abogado Diego Cadena a la exfiscal condenada Hilda Niño Farfán. Esas presiones, según los abogados de los exfiscales, tenían orden directa de Uribe Vélez, quien habría buscado crear un manto de duda sobre las actuaciones de los exfuncionarios de la Fiscalía.

Según ha reconocido la justicia, la última vez por dictamen del Tribunal Superior de Bogotá, Montealegre está reconocido oficialmente como presunta víctima de los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. De hecho, el nuevo ministro de Justicia intervendrá en la fase final del juicio, que será la próxima semana cuando las partes entreguen sus alegatos finales.

“En tal condición, me asisten los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, reconocidos tanto por la Constitución Política como por las normas del bloque de constitucionalidad que la integran. El hecho de haber sido nombrado por el señor Presidente de la República como Ministro de Justicia y haber tomado posesión de dicho cargo, no me priva del ejercicio de mis derechos fundamentales como ciudadano y presunta víctima”, explicó Montealegre.

Y agregó: “A través de mi apoderado judicial, continuaré en la defensa de mis derechos constitucionales, sin que el ejercicio de mis funciones como servidor público afecte o incida en manera alguna en el desarrollo del proceso penal que se adelanta en contra del señor Álvaro Uribe Vélez”.

Montealegre fue posesionado como nuevo ministro de Justicia el pasado viernes 13 de junio. Entre sus primeras banderas, como explicó en entrevista en El Espectador, estará la proposición de la asamblea nacional constituyente. Un mecanismo para reformar la actual Constitución Política, basado en supuestas falencias advertidas durante los trámites legislativos del gobierno ante el Congreso.

“La principal justificación de una asamblea constituyente es crear mecanismos que le permitan a un gobierno avanzar en una agenda social. Tenemos el primer presidente de la izquierda en este país, elegido por una mayoría abrumadora, con un mandato claro de una agenda social: tiene que haber una lucha frontal contra la inequidad en Colombia. Pero es un presidente bloqueado institucionalmente por unas mayorías coyunturales en el Congreso que sistemáticamente se oponen al cambio”, dijo en entrevista.

