Minjusticia pide celeridad en investigación contra Caicedo por presunto caso de abuso sexual

Denuncia contra el excandidato presidencial Carlos Caicedo por un caso de presunto abuso sexual. Foto: Omar Daniel Bernal

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La ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, se pronunció a través de un comunicado sobre las recientes denuncias en contra del excandidato presidencial Carlos Caicedo sobre un presunto caso de abuso sexual a una menor de ocho años. La ministra hizo un llamado urgente a las autoridades, Fiscalía y Corte Suprema de Justicia, para agilizar la investigación y esclarecer los hechos que habrían ocurrido en el año 2023.

Según detalló Rusinque, la denuncia que fue revelada inicialmente por la Revista Semana, se suma a otros señalamientos de acoso sexual. “Esta acumulación de denuncias no puede leerse como una serie de hechos aislados: exige una mirada atenta a los patrones de abuso de poder que, con frecuencia, permanecen protegidos por el silencio, el miedo de las víctimas y la posición de quienes lo ejercen”, se lee en la carta.

Asimismo, la ministra rechazó en el comunicado los hechos denunciados. “Hago un llamado urgente a las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema de Justicia, dado el fuero que en su momento ostentó el investigado, para que adelanten con celeridad una investigación rigurosa, transparente e imparcial, que esclarezca plenamente los hechos”, señaló.

Y agregó: “Ningún cargo, trayectoria política o respaldo electoral puede convertirse en un escudo frente a denuncias de esta magnitud, ni servir de argumento para relativizar su gravedad”.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor en junio de este año, señala que su relación con el también exalcalde de Santa Marta se originó por motivos profesionales. En el documento, la denunciante asegura que uno de los episodios más graves ocurrió el 17 de julio de 2023. Según su versión, Carlos Caicedo llegó al inmueble en el que ella y su hija se encontraban y le exigió que lo dejara hablar a solas con la menor.

Además, afirma que le ordenó permanecer en una habitación mientras él conversaba con la niña. “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible. Estas circunstancias constituyen el hecho central en que me percaté de lo ocurrido con mi hija”, se lee en la denuncia.

La mujer relató que esa misma noche se produjo una confrontación verbal con Carlos Caicedo, durante la cual, según su versión, él la habría amenazado “profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”. Asimismo, aseguró que el entonces gobernador del Magdalena intentó agredirla sexualmente.

Según la denunciante, desde julio de 2023 “y de forma continua hasta la fecha”, ha sido víctima de “manipulación psicológica sistemática” por parte de Carlos Caicedo, ejercida principalmente a través de mensajes de WhatsApp. Actualmente, la investigación está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que, para la época en que habrían ocurrido los presuntos abusos, Carlos Caicedo ejercía como gobernador del Magdalena.

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