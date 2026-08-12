Minjusticia y Mindefensa coordinan el traslado de 370 internos de la cárcel de Buenaventura

Gobernadora del Valle del Cauca durante el evento Iniciativas de paz, realizado por la Unión Europea y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en Buenaventura Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa coordinan el traslado de más de 370 internos de la cárcel de Buenaventura a otros centros penitenciarios del país tras el incendio que provocó la muerte de cuatro internos. La Gobernación del Valle anunció que ya se está adelantando las gestiones con el Gobierno Nacional para garantizar la seguridad y prevenir alteraciones de orden público.

“En esta cárcel hay 370 personas detenidas de los Shottas y los Espartanos. Este incendio se logró apagar a la 1:30 a.m. Hay cuatro personas fallecidas, dos personas que están heridas y ya se encuentran en el hospital. La cárcel quedó completamente destruida. Hicimos contacto con el ministro de Justicia, Iván Alfonso Cancino González, para que nos pueda apoyar con el Inpec, poder trasladar a todas estas personas que se encuentran en esta cárcel, y evitar que no se convierta en algún problema de violencia”, señaló la Gobernadora Dilian Francisca Toro.

Ante la emergencia, la gobernadora agregó que el ministro de Justicia manifestó su disposición para respaldar las gestiones que permitan lograr el traslado de las personas privadas de la libertad. “Se comprometió a la gestión y estamos en esa búsqueda, el Gobierno nacional ha estado siendo muy colaborador para poder lograr que podamos trasladar estas personas”, concluyó.

El Gobierno Departamental trabaja de manera articulada con el Gobierno Nacional para atender las contingencias a raíz del desastre natural, con el propósito de priorizar la seguridad de los vallecaucanos y brindar una respuesta oportuna ante las situaciones derivadas de la emergencia.

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