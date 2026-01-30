Movimientos dentro de Minjusticia: Andrés Idárraga saldría del cargo y llegaría Jorge Cuervo

Hay movimientos dentro del Ministerio de Justicia: Andrés Idárraga saldría de la cartera Foto: Archivo Particular

La cartera de Justicia se comienza a mover después de más de tres meses sin un ministro en firme. Después del periodo como encargado del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, al cargo llegaría el abogado Jorge Iván Cuervo Restrepo. Con ese nombramiento, Idárraga saldría del Ministerio.

Cuervo Restrepo ha pasado por entidades estatales como la Procuraduría General de la Nación, la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia, la Veeduría Distrital. Asimismo, fue consultor del PNUD y del Banco Interamericano de Desarrollo en temas de justicia.

También ha sido investigador de la Corporación Excelencia en la Justicia y de la firma Econometría en temas de formulación y evaluación de políticas públicas.

Por su parte, Idárraga, es abogado, magíster en Políticas Públicas y tiene experiencia como asesor en entidades estatales como la Alcaldía de Bogotá. La decisión de que fuera Ministro encargado la tomó el presidente Gustavo Petro tras conocerse que el exmagistrado César Tulio Valencia Copete declinara en su designación este jueves, 19 de noviembre.

El abogado y jurista había sido nombrado como el nuevo líder de la cartera del gobierno el pasado 13 de noviembre, luego de la renuncia formal de Eduardo Montealegre a través de una carta en la que expresó sus razones para dejar el Ministerio de Justicia.

Recientemente, estando como ministro encargado, Idárraga denunció interceptaciones a su teléfono celular y señaló al Ministerio de Defensa tras conocer un informe de contrainteligencia sobre él y sus hijas.

Asimismo, en enero, varios funcionarios y exfuncionarios de la cartera de Justicia denunciaron salidas masivas de áreas clave del Ministerio.

