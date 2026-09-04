04 de septiembre de 2026 - 08:04 p. m.
¿Quién era “Bendito Menor”?, jefe de las Autodefensa de la Sierra muerto en operación milita
El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de alias “Naín” o “Bendito Menor”, máximo jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El operativo se realizó en La Guajira y estuvo coordinado por unidades de la Policía.
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