Muere alias “Tigre”, alfil de Mordisco, y otros 19 presuntos disidentes en tercer bombardeo

Durante su intervención, Mordisco afirmó: “nos comprometemos a que cada una de nuestra estructuras orgánicas acompañe el proceso de diálogo que se iniciará con el Gobierno Nacional en los términos que las partes acuerden de acuerdo a su fin”. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

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El tercer bombardeo ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, esta vez contra disidencias bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, dejó como resultado la muerte de alias “Tigre” o “Pintado”, señalado como el principal jefe de la estructura Carolina Ramírez y hombre de confianza del jefe disidente.

La acción se dio en el marco de la operación Azarías, desarrollada en el departamento del Guaviare, y fue confirmada por el presidente de la República. Según las autoridades, 27 presuntos integrantes de dicha estructura fueron afectados durante la operación: 20 murieron en el desarrollo de las acciones militares, cinco fueron capturados y dos menores de edad fueron recuperados.

La identidad de alias “Tigre” fue establecida entre los cuerpos mediante una prueba dactiloscópica. De acuerdo con la información oficial, el jefe ejercía control sobre corredores utilizados para actividades de narcotráfico y era considerado uno de los hombres de mayor confianza de Mordisco dentro de la estructura.

Asimismo, el presidente De la Espriella confirmó a través de X que entre los capturados durante la operación se encuentra alias “Víctor”, señalado como el cuarto jefe de la organización armada.

Las autoridades reportaron la incautación de 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, 10 equipos de campaña y 13 chalecos multipropósito, mientras continúa el proceso de consolidación de la cantidad de munición hallada en el campamento bombardeado.

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