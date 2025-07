Mujer acusada de asesinar a su hija en Manizales no aceptó cargos e irá a prisión

Silvana Torres habría asesinado, el pasado 26 de julio, a su bebé de casi tres años, Antonella. Foto: EFE - Nina Osorio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Silvana Torres, la joven de 19 años señalada de asesinar a su hija, Antonella López Torres, de 2 años y 11 meses de edad, en el barrio San Sebastián de Manizales (Caldas), fue imputada por el delito de homicidio agravado. La mujerno aceptó los cargos y deberá cumplir con medida de aseguramiento en un centro carcelario, mientras avanza la investigación.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio en un conjunto de apartamentos de la capital caldense, cuando, según las autoridades, Silvana Torres atacó con arma blanca a su hija y luego intentó autolesionarse. La menor de edad fue trasladada al Hospital Universitario de Caldas, pero falleció sobre las 12:15 de la tarde, debido a la gravedad de las heridas.

Lea: Capturan a nueve integrantes del Clan del Golfo en Valledupar (Cesar)

Por otro lado, la madre fue enviada a la Clínica Ospedale, donde verificaron que sus heridas no eran graves y pudo ser capturada. Sin embargo, la joven no aceptó los cargos imputados el 28 de julio ante un juez de control de garantías. Medios regionales registraron que su defensa apelará a la inimputabilidad, argumentando que la mujer no estaba consciente de sus acciones.

Otro caso similar

El pasado 25 de julio, una mujer fue enviada a prisión tras ser hallada responsable de la muerte de su hija de dos años. La pequeña falleció a causa de múltiples traumatismos, producto de golpes con un objeto contundente en diversas partes de su cuerpo, incluyendo la cabeza, el tórax, el rostro y sus extremidades.

Más contenido: ¿En qué quedó el fallo de Uribe Vélez hoy? Los argumentos claves de la jueza

Los hechos ocurrieron entre el 8 y el 10 de julio, en el barrio Belencito Corazón, en Medellín (Antioquia). La mujer es acusada por homicidio agravado y acceso carnal abusivo de menor de 14 años.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.