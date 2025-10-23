Mujeres resisten y buscan a sus desaparecidos en ríos, esteros y escombros

Madre de Genaro y Milken Castro desaparecidos, vive en el municipio Calamar, Guaviare. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cada 36 horas desaparece una persona en el país, según la Defensoría del Pueblo. Cada 36 horas una mujer, madre, hermana, hija o esposa transforma su vida al dolor, la ausencia y la resistencia de buscar en medio de manglares, esteros, ríos, escombros, selvas y pozos las respuestas a preguntas que parecieran eternas. ¿Dónde están? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Volverán a casa?

En Colombia, la búsqueda ha estado liderada principalmente por mujeres, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cerca de 27.882 mujeres...