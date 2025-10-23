Mujeres resisten y buscan a sus desaparecidos en ríos, esteros y escombros

Madre de Genaro y Milken Castro desaparecidos, vive en el municipio Calamar, Guaviare.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
Cada 36 horas desaparece una persona en el país, según la Defensoría del Pueblo. Cada 36 horas una mujer, madre, hermana, hija o esposa transforma su vida al dolor, la ausencia y la resistencia de buscar en medio de manglares, esteros, ríos, escombros, selvas y pozos las respuestas a preguntas que parecieran eternas. ¿Dónde están? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Volverán a casa?
En Colombia, la búsqueda ha estado liderada principalmente por mujeres, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cerca de 27.882 mujeres...
Por Paulina Mesa Loaiza
Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
