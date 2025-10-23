Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Mujeres resisten y buscan a sus desaparecidos en ríos, esteros y escombros

Más de 20 mil madres, hermanas, hijas y esposas han dedicado su vida a buscar a sus seres queridos incluso en los escenarios más complejos. Sus luchas se resumen en buscarlos con dignidad y garantías, aunque parezca imposible.

Paulina Mesa Loaiza
Paulina Mesa Loaiza
23 de octubre de 2025 - 12:01 p. m.
Madre de Genaro y Milken Castro desaparecidos, vive en el municipio Calamar, Guaviare.
Madre de Genaro y Milken Castro desaparecidos, vive en el municipio Calamar, Guaviare.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Cada 36 horas desaparece una persona en el país, según la Defensoría del Pueblo. Cada 36 horas una mujer, madre, hermana, hija o esposa transforma su vida al dolor, la ausencia y la resistencia de buscar en medio de manglares, esteros, ríos, escombros, selvas y pozos las respuestas a preguntas que parecieran eternas. ¿Dónde están? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Volverán a casa?

En Colombia, la búsqueda ha estado liderada principalmente por mujeres, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) cerca de 27.882 mujeres...

Paulina Mesa Loaiza

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Mujeres buscadoras

Desaparecidos

Desaparición forzada

Víctimas de desaparición forzada

La Escombrera

Estero San Antonio

Canal del Dique

Día Nacional Mujer Buscadora

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.