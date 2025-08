Multa millonaria a Uribe: ¿Cuánto debe pagar tras su condena?

El expresidente fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia entre 2002 y 2010, recibió hoy la condena completa, en primera instancia, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La jueza, Sandra Liliana Heredia, lo declaró culpable el pasado 28 de julio, luego de una audiencia de casi 12 horas.

A través de una sentencia de 1.114 páginas, la jueza condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a una pena de 12 años de prisión domiciliaria y a pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de cometer las conductas, es decir, un poco más de $3.444 millones.

Dado que la Fiscalía no demostró que Uribe Vélez se hubiese favorecido económicamente de sus actos, la jueza tasó la multa con lo mínimo esperable en el Código Penal, lo cual terminó en esa sanción de $3.444 millones. De igual forma, el pago no será realizado hasta que no se resuelva el caso en segunda instancia.

Asimismo, el expresidente quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante un poco más de ocho años. La defensa de Álvaro Uribe anunció apelará todo el fallo, recurso que deberá revisar el Tribunal Superior de Bogotá.

Sin embargo, la jueza decidió que el exmandatario cumplirá con su condena de 12 años a través de prisión domiciliaria. Para esto, se tuvo en cuenta que ambos delitos por los que fue juzgado tienen un mínimo de prisión de seis años.

Según el Código Penal, cualquier procesado, que no haya cometido delitos violentos o relacionados con la niñez, puede acceder al beneficio, siempre y cuando el mínimo de prisión de los delitos por los que fue condenado no supere los ocho años.

Además, la jueza estableció que “el sentenciado Álvaro Uribe Vélez demostró su arraigo social y familiar en la Vereda el Tablazo, de la jurisdicción del municipio de Rionegro (Antioquia), junto con su esposa Lina María Moreno Mejía”, estableciendo que el acusado tiene un lugar donde está asentado con su familia y donde pueda trabajar o estudiar, bajo el monitoreo de las autoridades.

Lo que estableció la jueza Heredia en la audiencia anterior es que el expresidente sí sabía sobre la búsqueda de testigos en las cárceles del país para intentar favorecerse con sus testimonios.

Para esto, fue clave el abogado Diego Cadena, quien actualmente se encuentra en mitad de un juicio para establecer si realmente ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con paramilitares.

