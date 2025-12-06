Murió el general (r) Mora Rangel, primer comandante de las fuerzas militares en el gobierno Uribe

Excomandante general de las Fuerzas Militares e integrante del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz con las Farc, a su llegada al aeropuerto Militar de Catam. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En la mañana de este sábado 6 de diciembre, falleció el general retirado del Ejército Jorge Enrique Moral Rangel. El uniformado, quien fue comandante de las fuerzas militares durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, murió en el Hospital Militar de Bogotá.

El fallecimiento del excomandante de las fuerzas militares fue confirmado por el Hospital Militar, el cual, a través de un comunicado, aseguró que desde su ingreso recibió toda la atención posible para tratarlo.

#SomosHOMIL Comunicado Oficial para la opinión pública 📄 pic.twitter.com/hllHINZFrE — Hospital Militar Central Colombia- HOMIL (@HOMILCOL) December 6, 2025

Asimismo, el hospital expresó sus condolencias con la familia, amigos, y cercanos al general (r) Mora Rangel, así como a toda la comunidad militar.

Tras conocerse la muerte del excomandante de las fuerzas militares, el general Luis Emilio Cardozo, actual comandante del Ejército, se pronunció. “Lamento profundamente el fallecimiento de mi general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, hijo de Cúcuta y soldado de la Patria durante más de 42 años”, escribió en su cuenta de X.

También, el general Cardozo agregó que “su liderazgo firme, su vocación de servicio y su legado marcaron una generación de militares. Acompaño a su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. ¡Paz en su tumba y honor eterno a su servicio!“.

¿Quién era el general Jorge Enrique Mora Rangel?

El fallecido general Mora Rangel inició su carrera militar en 1964, cuando ingresó a la Escuela Militar de Cadetes, de la que se graduó cuatro años después para continuar con sus estudios militares en Estados Unidos, país en el que hizo un curso avanzado de Oficial de Infantería en Fort Benning (Georgia).

Dentro de sus logros como militar, antes de llegar a la comandancia general de las fuerzas militares, destaca el haber sido comandante del Batallón Aerotransportado Serviez, en Apiay (Meta), comandante de la Escuela de Infantería en Bogotá y Jefe de Operaciones del Ejército. En este último estuvo hasta que fue llamado en 1991 a hacer el curso de ascenso a general, que logró un año después.

Ya como general, Mora Rangel estuvo al frente de la Dirección de la Brigada Móvil 1, en Granada (Meta). En ese cargo, tuvo como objetivo hacerle frente a la guerrilla, especialmente al secretariado de las Farc de ese entonces. En 1993 fue nombrado comandante de Operaciones Especiales de contraguerrilla, y un año después pasó a liderar la IV Brigada del Ejército desde Medellín (Antioquia). Para la época, Álvaro Uribe Vélez era gobernador del departamento.

A finales de 1995, Mora Rangel fue nombrado jefe de operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, en Bogotá. En el gobierno de Andrés Pastrana fue nombrado comandante del Ejército, cargo en el que estuvo entre 1998 y 2002. Con el cambio de gobierno de Pastrana a Uribe y una posición más radical contra la guerrilla, el general Mora Rangel pasó a ser comandante general de las fuerzas militares.

Mora Rangel en el gobierno de Álvaro Uribe

Al inicio de la nueva administración, Mora Rangel ayudó a mover la “Seguridad Democrática” impulsada por el entonces presidente Uribe, que estuvo enfocada, dentro de otras cosas, en eliminar a la guerrilla por distintos medios. A pesar de haber sido clave para la estrategia del nuevo gobierno, en 2003 presentó su carta de renuncia y le puso fin a más de 40 años de carrera militar. En ese mismo gobierno, pero en marzo de 2004, fue nombrado embajador ante Corea del Sur y regresó a Colombia en 2006, para asumir como Alto Consejero para la Seguridad de la Gobernación de Cundinamarca.

En 2012, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc buscaban un acuerdo de paz, el general (r) Mora Rangel fue nombrado como negociador, en representación de los militares, los cuales lo respaldaron por, según ellos, representar los intereses de las tropas en La Habana (Cuba).

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.