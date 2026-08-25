25 de agosto de 2026 - 09:15 p. m.
Murió el padre Javier Giraldo: así fue su defensa de los derechos humanos
El sacerdote jesuita dedicó más de cinco décadas a documentar violaciones de derechos humanos, enfrentar la impunidad y acompañar a las víctimas del conflicto armado. Su legado permanece en las comunidades que defendió y en los archivos que construyó contra el olvido.
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