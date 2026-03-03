Nada devolverá la infancia: magistrada de la JEP tras perdón de las Farc por reclutar niños

La magistrada Lily Rueda Guzmán, durante la imputación por reclutamiento forzado de menores y otros crímenes en el marco del macrocaso 07, a seis miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc: Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo. Foto: Óscar Pérez

El grupo armado ilegal que más reclutó niños y niñas para la guerra hizo un reconocimiento histórico, no solo para la investigación judicial de esta política criminal, sino para miles de víctimas. A través de una carta y un video, el último Secretariado de las Farc reconoció, de manera clara y “sin ambigüedades”, que llevó a la guerra de manera forzada a por lo menos a 18.677 menores de edad y que, además, los sometió a violencia sexual y reproductiva, especialmente a niñas que fueron obligadas a abortar y recibieron malos tratos derivados de...