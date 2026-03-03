Publicidad

Nada devolverá la infancia: magistrada de la JEP tras perdón de las Farc por reclutar niños

Por primera vez el antiguo secretariado de las FARC pidió perdón por el reclutamiento forzado de al menos 18.677 niños y niñas. ¿Qué significa este reconocimiento? En entrevista con El Espectador, la magistrada Lily Rueda explicó los alcances y la importancia de este reconocimiento.

Redacción Judicial
03 de marzo de 2026 - 12:00 a. m.
La magistrada Lily Rueda Guzmán, durante la imputación por reclutamiento forzado de menores y otros crímenes en el marco del macrocaso 07, a seis miembros del antiguo secretariado de la extinta guerrilla de las Farc: Rodrigo Londoño, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo.
Foto: Óscar Pérez

El grupo armado ilegal que más reclutó niños y niñas para la guerra hizo un reconocimiento histórico, no solo para la investigación judicial de esta política criminal, sino para miles de víctimas. A través de una carta y un video, el último Secretariado de las Farc reconoció, de manera clara y “sin ambigüedades”, que llevó a la guerra de manera forzada a por lo menos a 18.677 menores de edad y que, además, los sometió a violencia sexual y reproductiva, especialmente a niñas que fueron obligadas a abortar y recibieron malos tratos derivados de...

Por Redacción Judicial

