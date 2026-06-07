Narcocasetes, Bojayá y petrovideos: las dramáticas segundas vueltas presidenciales

De izquierda a derecha, los presidentes que han estado en segundas vueltas: Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Foto: Archivo El Espectador

Desde que las segundas vueltas existen en Colombia, luego de su creación en la Constituyente de 1991, siempre han sido dramáticas. La primera en estrenar esa figura, que llegó como herencia del sistema electoral francés, fue la elección presidencial de 1994, entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, en un país marcado por la incertidumbre. Apenas un año antes había caído Pablo Escobar, pero el cartel de Cali seguía siendo una fuerza determinante. La campaña transcurrió en medio de tensiones por los acercamientos del fiscal Gustavo de Greiff con...