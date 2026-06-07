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Narcocasetes, Bojayá y petrovideos: las dramáticas segundas vueltas presidenciales

Terremotos, narcocasetes, fotos con las Farc, masacres, espionaje, parapolítica, petrovideos y mundiales de fútbol. La historia de las segundas vueltas presidenciales, y de las dos elecciones que lograron evitarlas, es también la historia de los hechos que terminaron cambiando el rumbo de las campañas.

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Redacción Judicial
07 de junio de 2026 - 01:00 p. m.
De izquierda a derecha, los presidentes que han estado en segundas vueltas: Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha, los presidentes que han estado en segundas vueltas: Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro.
Foto: Archivo El Espectador

Desde que las segundas vueltas existen en Colombia, luego de su creación en la Constituyente de 1991, siempre han sido dramáticas. La primera en estrenar esa figura, que llegó como herencia del sistema electoral francés, fue la elección presidencial de 1994, entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, en un país marcado por la incertidumbre. Apenas un año antes había caído Pablo Escobar, pero el cartel de Cali seguía siendo una fuerza determinante. La campaña transcurrió en medio de tensiones por los acercamientos del fiscal Gustavo de Greiff con...

Por Redacción Judicial

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Watasabi(56195)Hace 7 horas
¿Qué estarán maquinando los oscuros círculos de los canddatos que van a segunda vuelta para dstos días? Con este recorderis, debemos estar preparados, algo va. a pasar en este pueblo
antonio bonilla(7747)Hace 10 horas
Todos a votar masivamente por el Tigre para ganarle por goleada a Cepeda para que Petro no tenga excusa de que por unos cuantos votos perdieron y empiece a joder con el cuento del fraude. Vamos por goleada...No mas petrovideos, no mas roy barreras, no mas benedettis porque si habla todos se van para la cárcel.
  • Myriam Flechas Avella(35204)Hace 1 hora
    Ante esta encrucijada de elecciones y mundial de Futbol que esta participando Colombia, que nos esperara que gane el Tigre y para completar manden a Colombia para la casa
Norma Enríquez(12580)Hace 10 horas
Pésimo análisis. La "Redacción Judicial" olvidó entre otras "nimiedades" que "la reforma constitucional impulsada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe" FUE FRAUDULENTA, recuerdan a Yidis?? juntar futbol y política es solo un distractor.
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