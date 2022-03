Narcoexpediente que salpica a los Char también vincula a los Gnecco, Daes y Name

De izquierda a derecha: Lucas Gnecco, José Name y "Yuyo" Daes. Foto: Archivo y Twitter

El expediente que ha revelado las presuntas alianzas del clan político Char con el narcotráfico salpica también a otras tres reconocidas familias de la Costa con negocios ilícitos. El contenido del expediente judicial, revelado por La Liga contra el Silencio sostiene que los Name, Daes y Gnecco, también fueron vinculados a esta investigación en la década de 1990, por supuestos delitos de narcotráfico, testaferrato y lavado de activos, y su supuesta relación con Alberto Orlande Gamboa, alias El Caracol, líder del Cartel de la Costa.

Estas tres poderosas familias que son mencionadas en el expediente, habrían tenido el amparo del cartel para sus actividades ilícitas y, al parecer, también los ayudaron a afianzar su poder en la política del país. El trabajo periodístico menciona a José y David Name Terán, el primero falleció en 2011 y era padre y tío de los senadores José David Name Cardozo e Iván Leonidas Name Vásquez, reelegidos en las elecciones del pasado 13 de marzo. En el expediente también aparece el nombre de José Manuel Yuyo Daes y el de los políticos Jorge y Lucas Gnecco, el primero asesinado en 2001, y el segundo, padre del senador José Alfredo Gnecco Zuleta, también reelegido en su curul.

Dentro de los documentos, aparece un informe firmado por el entonces director del CTI de Barranquilla, Álvaro Vivas Botero. A partir de las investigaciones que se hicieron en ese entonces, armó un orginigrama que identificaba a “‘los narcos más conocidos’ de la Costa, así como los ‘intereses de delincuentes de otras regiones del país’”. El documento plantea que había seis grupos, cada uno encabezado por un narco, los cuales debían responderle a El Caracol, quien, según los documentos, era “el narco más temido”.

De acuerdo con La Liga Contra el Silencio, en la supuesta relación de estas familias con El Caracol, quien paga una condena de 40 años de prisión en Estados Unidos desde el 2000, participaron Habib Char Abdala, el hermano del patriarca Fuad Char y tío del excandidato presidencial Álex Char y del reelegido senador Arturo Char. También se menciona a José Name Terán, Julio Nasser David, reconocido narcotraficante; Ángel Guillermo León Sánchez, quien fue asesinado en 2012, y Orlando Víctor Daccarett Daes.

En el expediente habría pruebas de que estas familias aprovecharon los dineros del narcotráfico, para crear hoteles, casas de cambio y almacenes. Así mismo, para comprar casas, fincas y carros, e incluso, “para pagar sobornos e impulsar carreras políticas”.

La presunta relación de la familia Name

De acuerdo con el trabajo de La Liga contra el Silencio, la familia Name ha estado vinculada en la historia de la Costa con prácticas clientelistas y han sido señalados de compra de votos. El documento presenta a José Name, como el “gran cacique liberal” que inició su ininterrumpido paso por el Congreso en 1978, heredando su curul después de 2002 a José David Name Cardozo, quien fue presidente del Senado entre 2014 y 2015, y fue reelegido senador en las elecciones del pasado domingo 13 de marzo.

En el expediente se relacionan unas comunicaciones en las que Estados Unidos da cuenta de seguimientos a José Name como un narcopolítico. Estas comunicaciones se habrían presentado entre enero y abril de 1992, y constaría que “desde 1983 ha estado asociado con un importante traficante de la Costa norte”, según cita La Liga contra el Silencio del documento judicial.

Los Gnecco

El expediente también señala a la familia Gnecco como posibles narcotraficantes al servicio de José Name. Los hermanos Jorge y Lucas Gnecco son referidos en el documento como “Luqitas, Lukitas, Genico o Genecco”. Asimismo, se habla de que en abril de 1993 un testigo anónimo relató cómo la organización de Orlande (El Caracol) trabajaba junto a otra en Cesar. El testigo también aseguró que conoció estos presuntos hechos cuando iba a cobrarle a esta familia sumas que superaban los $200 millones.

El actual gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, fue condenado en primera instancia, pero absuelto en segunda por delitos electorales. Por estos días, enfrenta otro proceso ante la Corte Suprema por supuestas irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar y fue acusado por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por acción y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.

El supuesto rol de los Daes

El organigrama del CTI en la investigación señala a Orlando Víctor Daccarett Daes como líder de otra red de narcotraficantes, a la que, al parecer, pertenecían Mauricio, Yuyo, Daes, 11 personas más y la organización “Los Chamizos” que delinquía en Santa Marta. Por otra parte, los Daes han estado relacionados con el narcotráfico en más de una ocasión, pues en 1993 José y Christian Daes fueron acusados por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico de cocaína y lavado de dinero en el Tribunal del Distrito Sur de Florida, recordó La Liga contra el Silencio.

