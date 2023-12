Negro Ober pidió, de nuevo, menos controles en la cárcel a cambio de no delinquir

Ober Ricardo Martínez, alias Negro Ober. Foto: Archivo Particular

En las últimas horas, se conoció una carta de alias el Negro Ober, el jefe de la banda criminal de Los Rastrojos en Barranquilla. En la controvertida misiva, el líder mafioso le ruega al INPEC que le bajen los estrictos controles de custodia, y a cambio, se compromete a dejar de delinquir desde prisión.

La carta, escrita desde septiembre de 2023, llegó esta semana a la Dirección Nacional del INPEC en Bogotá, de acuerdo a Caracol Radio, quien dio a conocer la insólita misiva del líder criminal.

La carta tenía como destino el director de la cárcel de Cómbita, donde estaba recluido hasta hace unos días. Sin embargo, desde la semana pasada, el Negro Ober fue trasladado a la cárcel La Picota de Bogotá, como parte de un plan del Gobierno para evitar que el crimen organizado se instale en las cárceles.

“(…) La verdad ya aburrido, mi mayor, de vivir así, como animal encerrado, solo, aislado de todos y de todo. Ya estos 14 meses me han enseñado a valorar la vida, actualmente decidí apartarme y retirarme de esa vida como se lo dije en la reunión que tuvimos, nuevamente me comprometo a que no va a tener quejas mías de ninguna especie y se lo prometo ante los ojos de Dios, hoy 26 de septiembre, ya llevo 16 días viviendo así aislado y ese no fue el compromiso que se hizo en la reunión. A la espera de su pronta respuesta”, dice la carta publicada por el medio radial.

No es la primera vez que este criminal solicita esa reducción de los controles de seguridad. En mayo pasado, hizo lo mismo a través de otra carta. Para evitar que pudiera cumplir con sus amenazas, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) lo trasladó inicialmente a la cárcel de la Dorada (Caldas), y un mes después fue llevado a la cárcel de máxima seguridad de Popayán (Cauca) hasta agosto de 2023.

Además, el instituto tomó medidas especiales en su contra al perfilarlo junto con 20 líderes de la extorsión. Es decir, que su celda es revisada diariamente, se encuentra aislado, y los guardias deben enviar registros diarios del estado en que se encuentra. Todo esto para evitar que siga delinquiendo.

Lea: Procuraduría abre investigación contra guardianes del Inpec del Negro Óber

En las cartas, Óber Ricardo Martínez pidió disculpas por su comportamiento y se comprometió a que Los Rastrojos costeños sigan bajando el índice de homicidios y de extorsiones en Barranquilla. Esa primera misiva está fechada en mayo de pasado. El jefe criminal pidió salir de aislamiento y que le den una nueva oportunidad.

“Solicito que por favor también me den la oportunidad nuevamente, de enviarme a un patio resocializando y compartiendo con otros presos. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Por eso hago tal solicitud, porque llevo varios días aislado”, dice la carta.

El líder de Los Rastrojos, por el que se habría ofrecido una recompensa de hasta $100 millones, ya había amenazado antes a los comerciantes desde su celda en la cárcel La Picota. En enero de este año, la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que fue allanada la celda en la que se encontraba recluido, luego de conocerse un video en el que Martínez, al parecer, intimidaba también a comerciantes en Barranquilla para obligarlos al pago extorsiones.

Según las investigaciones, alias el Negro Óber habría forjado una alianza con alias Tommy Masacre y alias Javier, ambos recluidos en La Picota de Bogotá, luego de que autoridades descubriera que desde el penal donde estaban seguían comandando ataques y las extorsiones contra la población civil. Asimismo, el Negro Óber también es recordado porque envió una carta al entonces presidente Iván Duque en la que manifestaba su intención de entregarse a las autoridades y entregar supuestas informaciones sobre hechos de corrupción en el interior de la Policía.

