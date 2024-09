Nicolás Petro: así llega el hijo del presidente a las audiencias antes del juicio

Nicolás Petro es señalado de apropiarse de $1.000 millones y comprar lujosos bienes.

Este martes 10 de septiembre, a las 11:00 de la mañana, continúan las audiencias preparatorias antes del juicio que debe enfrentar Nicolás Petro Burgos, hijo mayor de presidente Gustavo Petro, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Durante estas diligencias, ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, se seguirán destapando las pruebas que serán debatidas en la etapa de juicio. Luego de varios aplazamientos, la Fiscalía intentará demostrar que el hijo del presidente habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en más de $1.000 millones y, a su vez, habría intentado blanquear cientos de millones de pesos a través de la compra de propiedades.

De hecho, las investigaciones del ente acusador arrojan que parte de ese dinero habría sido entregado al hijo del primer mandatario por parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra (El Hombre Marlboro) y del polémico empresario Alfonso Hilsaca (conocido como El Turco), con el objetivo de que llegara a la campaña de su padre, Gustavo Petro, en 2022. No obstante, Petro Burgos se habría quedado con el dinero. Tanto él como su exesposa, Daysuris Vásquez, han hecho énfasis en que el entonces candidato no sabía del dinero ni de su origen.

En el caso concreto de Petro Burgos, también exdiputado del Atlántico, la Fiscalía encontró que su única fuente de ingresos era su trabajo como político y que no tenía como justificar los millonarios bienes a su nombre. De hecho, en sus declaraciones de renta de 2020 y 2021 reportó únicamente sus ingresos como diputado. No reportó tener obligaciones financieras ni ser partícipe en sociedades o tener actividades económicas de carácter privado. A pesar de esto, el ente investigador le habría pescado lujos que no tenía cómo justificar.

Otro detalle no menor que llega antes de la audiencia es la presencia de la nueva fiscal del caso: Lucy Marcela Laborde. La funcionaria, asignada por reparto el 25 de julio, entra en reemplazo del fiscal Mario Burgos, quien tenía a cargo el expediente, pero salió del proceso por orden de la fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo. Y aunque Burgos envió un oficio para quedarse a cargo del proceso, la propia Fiscalía le cerró la puerta, argumentando que en su contra pesa un pliego de cargos en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por, al parecer, filtrar apartados del interrogatorio del hijo del presidente a la revista Semana, material que debía ser reservado.

Días previos a la reanudación de las audiencias preparatorias, la exesposa del exdiputado, Day Vásquez, quien también enfrenta un juicio por el delito de violación de datos personales luego de, supuestamente, espiar las comunicaciones de la actual pareja de Petro Burgos, Laura Ojeda, publicó un mensaje en la red social X haciendo énfasis a otros dineros presuntamente recibidos por el hijo del presidente.

“Pero ya es hora de que Nicolás Petro cuente de la otra millonada que recibió y que AÚN no se ha hablado de ello. Sobretodo de personajes del Departamento…”, señala Vásquez en su cuenta. La siguiente audiencia será el miércoles 11 de septiembre. Todo está por verse en nuevo capítulo de este escenario judicial.

Pero ya es hora de que Nicolás Petro cuente de la otra millonada que recibió y que AÚN no se ha hablado de ello.



Sobretodo de personajes del Departamento… — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) September 8, 2024

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.