Nicolás Petro: ¿tendría consecuencias judiciales por ver a su padre?

A través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro confirmó que visitó a su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, luego de que un juez de Bogotá lo dejara libre mientras avanza la investigación en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras el encuentro entre padre e hijo, quedó la duda de si este encuentro tendría alguna influencia en la medida de aseguramiento que le fue concedida a Nicolás Petro, pues una de las condiciones era que no podía reunirse con personas relacionadas con el proceso.

Según el abogado penalista Iván Cancino, el presidente podía visitar a su hijo, a pesar de la medida que impuso el juez de garantías. “El juez habla de lo relacionado con la matriz de colaboración y con las personas mencionadas en el supuesto entramado dadas por el señor fiscal”, dice el penalista. Además, explica que el presidente no puede ser investigado por la Fiscalía, por ello el fiscal no podía aseverar nada respecto al mandatario.

Con este argumento coincide el abogado Ricardo Burgos, quien dice que la visita del presidente Petro a su hijo no tendría ninguna implicación en el proceso judicial, puesto que existe un mandato constitucional que hace salvedad sobre declarar contra sus parientes cercanos, y su padre está en primera línea de consanguineidad.

De la misma manera, el penalista Cancino también explicó, a través de su cuenta de Instagram, que ya Nicolás Petro aseguró en entrevista con Semana que su papá no tenía conocimiento de los dineros que supuestamente ingresaron de forma irregular a la campaña presidencial en 2021. “Luego, supone uno que no está en la matriz de corrupción ni ha sido mencionado por él en el entramado”, dice Cancino.

También, porque “escuchando el audio del señor juez de control de garantías, en ningún momento establece que Nicolás Petro Burgos no puede acercarse a su padre Gustavo Petro, más cuando según se ha conocido, el primero jamás ha relacionado a su padre con hechos de corrupción, es más lo desvincula de los hechos por los cuales se le investiga”, explica el penalista Burgos. Con esto se refiere a que en la audiencia que le impuso la medida de aseguramiento a Nicolás Petro, el juez advirtió “le queda terminantemente prohibido reunirse con personas que guardan relación en estos procesos”.

Asimismo, el abogado penalista Rodrigo Parada se une a esta opinón y explica que la decisión del juez no fue evitar el vínculo de Nicolás Petro con su papá. Al respecto, el abogado Cancino añadió: “Debe ser muy excepcional prohibir a un hijo verse con su padre, de tal suerte que no encuentro ningún sustento legal para que pueda decir que se va a revocar la medida de aseguramiento”. En su opinión, entonces, Nicolás Petro no ha violado ninguno de los mecanismos impuestos por el juez.

El encuentro entre hijo y padre se dio 17 días después de que un juez de Bogotá dejara libre a Nicolás Petro y a su expareja, Daysuris Vásquez, bajo la condición de que no pueden salir de su domicilio en Barranquilla (Atlántico). La visita se dio, incluso, después de que el hijo mayor del presidente rechazó la visita de su padre al inicio del proceso judicial, cuando estaba preso en el búnker de la Fiscalía.

El mandatario confirmó la visita. “Como presidente he respetado sin titubeos la independencia judicial. Espero una acción penal libre de agendas políticas y de total sujeción al debido proceso y los fallos judiciales”, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Nicolás Petro escribió un mensaje en su cuenta de la misma red social en la que dio más detalles del encuentro: “Quiero informales que hoy recibí la visita de mi papá, nos reunimos unos minutos en familia, estaba Laura, mi Mamá y unos primos maternos. Hablamos de Luka Samuel (el hijo que espera con su nueva pareja, Laura Ojeda) y de la importancia de él en nuestras vidas. No todo gira en torno a la política”.

