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Niegan tutela que buscaba frenar piezas de campaña de Abelardo de la Espriella

La tutela señalaba un presunto uso indebido de símbolos y elementos de la campaña que estarían asociados a la identidad nacional.

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Redacción Judicial
19 de junio de 2026 - 06:32 p. m.
El abogado Abelardo de la Espriella lanzó oficialmente su campaña en un evento en el Movistar Arena de Bogotá.
El abogado Abelardo de la Espriella lanzó oficialmente su campaña en un evento en el Movistar Arena de Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó una acción de tutela con la que un ciudadano pretendía suspender piezas publicitarias y contenidos de la campaña presidencial de Abelardo Gabriel de la Espriella Otero y su campaña “Defensores de la Patria”.

La tutela señalaba un presunto uso indebido de símbolos y elementos de la camapaña que estarían asociados a la identidad nacional. De acuerdo con el accionante, expresiones, imágenes, colores y referencias visuales empleadas por la campaña podrían generar una identificación entre la candidatura y las instituciones del Estado, lo que, a su juicio, justificaba la intervención inmediata del juez constitucional.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió negar el amparo solicitado, al considerar que no se cumplían los requisitos necesarios.

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Por Redacción Judicial

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Abelardo de la Espriella

 

javier arlés(96673)Hace 12 minutos
De la Espriella es un personaje tenebroso como tenebroso sería su gobierno.
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