Niña emberá torturada en Risaralda está hospitalizada y bajo protección del ICBF

A través de redes sociales se conoció este viernes el maltrato al que fue sometida una niña indígena de la comunidad Embera en Risaralda. La menor, que fue torturada por dos hombres aparentemente miembros de su comunidad, terminó hospitalizada por la gravedad de los hechos y ahora se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La defensora del Pueblo, Iris Marín, condenó los hechos y señalo que las costumbres indígenas no pueden estar por encima de los derechos de los menores.

La jefa de la Defensoría del Pueblo se refirió a los hechos y dijo que “lo que ha ocurrido con la niña indígena del pueblo Embera en Risaralda, que fue víctima de violencia física y difundido en redes sociales, no es solo un caso aislado ni un hecho excepcional”. De acuerdo con Marín, lo ocurrido con la menor “es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa la niñez y las mujeres en todas las culturas, en todos los territorios y en toda la sociedad. Es violencia contra la niñez y contra las mujeres. Es inadmisible y requiere acciones inmediatas como país”.

Asimismo, la funcionaria aseguró que en el ICBF les confirmó que “la agresión se produjo en su entorno familiar y no en un marco de justicia propia o de las autoridades tradicionales. Eso no mitiga la gravedad del hecho ni debe servir como excusa para justificar o minimizar lo ocurrido”. De acuerdo con la defensora del Pueblo, “la autonomía y la administración de justicia propia de los pueblos indígenas no pueden ser utilizados para amparar violaciones a los derechos fundamentales de las niñas, los niños y los adolescentes. Ninguna tradición, costumbre o práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez”.

De acuerdo con cifras entregadas por Marín, “en Colombia la violencia contra la niñez y las mujeres no es exclusiva de un solo contexto cultural o social, es un fenómeno generalizado y alarmante”. La defensora del Pueblo manifestó que, según datos de Medicina Legal, “entre 2019 y 2024 se registraron 115.374 exámenes por delitos contra niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 42% de las víctimas tenían entre 10 y 13 años y el 13% pertenecían a comunidades étnicas”.

En esas cifras, según la defensora, también se registró que “en la mitad de los casos el agresor fue un familiar y en el 78% la agresión ocurrió en el hogar. En el mismo periodo se practicaron 42 685 valoraciones por violencia intrafamiliar contra menores de edad, siendo las niñas y las adolescentes mujeres, el 52% de los casos, con 11% de víctimas pertenecientes a grupos étnicos”.

Por último, Iris Marín sostuvo que “debemos rechazar de manera contundente los discursos racistas, discriminación étnica, clasistas, colonialistas que han circulado en las redes sociales y que utilizan este dolor para despreciar y deshumanizar a todo un pueblo, a una comunidad étnica”.

