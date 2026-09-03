“Ningún funcionario judicial debe afrontar amenazas”, presidente de Corte Suprema

El magistrado Lenis, de la Sala Laboral, fue elegido como presidente de la Corte para 2026. Foto: Ómar Bernal

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis, dio declaraciones sobre las recientes denuncias que magistrados de la Sala Penal del alto tribunal han hecho de posibles riesgos en su seguridad por decisiones tomadas en contra de Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez. Según dijo, ya avanzan las investigaciones de la mano con varias autoridades.

“Hemos conocido unos hechos que están siendo materia de investigación y que pueden comprometer la seguridad de magistrados de esta corporación y de integrantes de la Procuraduría General de la Nación. Esperamos que la Fiscalía y la Policía puedan avanzar rápidamente en esas investigaciones y puedan esclarecer el asunto”, dijo el togado en la mañana de este jueves 3 de septiembre.

Asimismo, agradeció a la Policía Nacional “por su intervención tan inmediata y por todas las gestiones que han tomado de manera preventiva para reforzar la seguridad de los magistrados y las instalaciones del Palacio de Justicia”. En su declaración, el presidente de la Corte resaltó que “ningún funcionario judicial que haga parte del sistema de justicia, juez, fiscal, defensor público, procurador o cualquier servidor servidor judicial debe afrontar amenazas, riesgos, opresiones por cumplir con su función”.

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