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Niños reclutados y bombardeos: “Nunca son responsables por su reclutamiento”

Dos bombardeos ordenados por el presidente De la Espriella han dejado cuatro menores de edad muertos. El Ministerio de Defensa justificó los operativos señalando que “eran combatientes”. Expertos coinciden en que un menor nunca es víctima de su reclutamiento y que la ausencia estatal le ha dado lugar a que los grupos ilegales los usen como escudo.

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Redacción Judicial
01 de septiembre de 2026 - 12:39 a. m.
Presidente de Colombia y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Presidente de Colombia y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En poco más de tres semanas de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha su estrategia de seguridad contra las estructuras criminales anunciada durante la campaña. Y los resultados más polémicos no demoraron en conocerse: hasta la fecha cuatro menores de edad han muerto en los dos bombardeos ordenados durante los primeros días de su mandato. Un debate que ya es conocido en el país, pues hay evidencia de sobra de que estas víctimas han sido reclutadas por grupos criminales y terminan como víctimas de bombardeos o...

Por Redacción Judicial

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CarlosC(n339z)Hace 10 minutos
El diálogo en busca de la paz siempre será civilización. La guerra es barbarie y en el caso que nos ocupa es también asesinato. Con ese proceder es evidente la hipocresía y falsedad de la religiosidad del ilegítimo.
pachobarrios(bz384)Hace 46 minutos
Basta ver la foto de la noticia y, de alguna manera, queda todo explicado.
  • JACN(65090)Hace 33 minutos
    Asi es!
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