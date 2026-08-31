Niños reclutados y bombardeos: “Nunca son responsables por su reclutamiento”

Presidente de Colombia y Jorge Eduardo Mora López, ministro de Defensa, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, realizado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En poco más de tres semanas de mandato, el presidente Abelardo de la Espriella ha puesto en marcha su estrategia de seguridad contra las estructuras criminales anunciada durante la campaña. Y los resultados más polémicos no demoraron en conocerse: hasta la fecha cuatro menores de edad han muerto en los dos bombardeos ordenados durante los primeros días de su mandato. Un debate que ya es conocido en el país, pues hay evidencia de sobra de que estas víctimas han sido reclutadas por grupos criminales y terminan como víctimas de bombardeos o...