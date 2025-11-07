Logo El Espectador
Judicial
No entiendo por qué no avanza nada en la Fiscalía: exfiscal sobre el caso del Palacio de Justicia

La exfiscal del caso del Palacio de Justicia, Ángela María Buitrago, habló sobre la investigación por los hechos ocurridos durante el holocausto, en 1985. Un expediente que hace dos décadas tuvo en sus manos y sobre el que, desde ese entonces, poco o nada ha hecho la Fiscalía.

Gustavo Montes Arias y Paulina Mesa Loaiza
07 de noviembre de 2025 - 11:00 a. m.
Ángela María Buitrago fue la primera fiscal en llevar a juicio a militares por la retoma del Palacio de Justicia.
Luego de 20 años del holocausto del Palacio de Justicia, el expediente en la justicia penal solo empezó a moverse en 2005, cuando usted, como fiscal delegada ante la Corte Suprema, le correspondió la investigación. Pero ya han pasado 20 años de eso. ¿Qué ha pasado en tanto tiempo?

Como no estoy en la Fiscalía, no tengo el registro exacto de lo que ha pasado, pero sí hay muchas cosas que no han tenido ningún avance. Cuando empecé a analizar el caso, luego de varias decisiones claves del Consejo de Estado, el tema de los desaparecidos fue...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
Gerode(po3kt)Hace 15 minutos
Lo que deberia hacerse es desconocer la proteccion que da el acuerdo de paz con el M-19 ya que mienbros de ese movimiento siguen invitando publicamente a la insurreccion como excusa para el trafico de drogas y pudiesen estar protegiendo otros grupos de asesinos con ese mismo fin.
Olegario (51538)Hace 27 minutos
Con razón la señora Buitrago no duró mucho como ministra de justicia del gobierno Petro. Es una persona capacitada, recta y ecuánime, que no tiene cabida en un séquito de soba lomos como el que rodea al señor de las chuspas. Los criminales, sean del espectro que sean, nunca dejarán de ser criminales; no son ni geniales ni héroes, y aquí se ha equivocado mucho últimamente el ex aguatero del movimiento terrorista M-19 GFPU.
