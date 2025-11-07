No entiendo por qué no avanza nada en la Fiscalía: exfiscal sobre el caso del Palacio de Justicia

Ángela María Buitrago fue la primera fiscal en llevar a juicio a militares por la retoma del Palacio de Justicia. Foto: Óscar Pérez

Luego de 20 años del holocausto del Palacio de Justicia, el expediente en la justicia penal solo empezó a moverse en 2005, cuando usted, como fiscal delegada ante la Corte Suprema, le correspondió la investigación. Pero ya han pasado 20 años de eso. ¿Qué ha pasado en tanto tiempo?

Como no estoy en la Fiscalía, no tengo el registro exacto de lo que ha pasado, pero sí hay muchas cosas que no han tenido ningún avance. Cuando empecé a analizar el caso, luego de varias decisiones claves del Consejo de Estado, el tema de los desaparecidos fue...