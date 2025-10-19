Logo El Espectador
No existen los cupos indicativos: la versión del exministro Bonilla ante la Corte Suprema

El Espectador revela las declaraciones que le entregó a la Corte Suprema de Justicia el alto exfuncionario del gobierno Petro en relación con el saqueo a la Ungrd. Aunque se declaró inocente, hay evidencias en su contra.

Juan David Laverde Palma y Redacción Judicial
19 de octubre de 2025 - 03:01 a. m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Durante dos diligencias de más de cinco horas, ocurridas entre abril y mayo pasados, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quedó consignada la versión del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en relación con el mayor escándalo de corrupción que persigue al gobierno de Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la presunta directriz de altos funcionarios del gabinete para comprar a congresistas para sacar adelante la agenda del Ejecutivo. La principal...

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co

Por Redacción Judicial

