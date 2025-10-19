No existen los cupos indicativos: la versión del exministro Bonilla ante la Corte Suprema

El Espectador revela las declaraciones que le entregó a la Corte Suprema de Justicia el alto exfuncionario del gobierno Petro en relación con el saqueo a la Ungrd. Aunque se declaró inocente, hay evidencias en su contra. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Durante dos diligencias de más de cinco horas, ocurridas entre abril y mayo pasados, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia quedó consignada la versión del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, en relación con el mayor escándalo de corrupción que persigue al gobierno de Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la presunta directriz de altos funcionarios del gabinete para comprar a congresistas para sacar adelante la agenda del Ejecutivo. La principal...