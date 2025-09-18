No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
No fueron cifras: las víctimas al centro de la sentencia de la JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete exmilitares del batallón La Popa, en Valledupar, por ser máximos responsables de una centena de casos de falsos positivos en el Caribe. El fallo deja ver la barbarie con la que actuó la fuerza pública, solo para “inflar” las cifras de su gestión.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
19 de septiembre de 2025 - 01:02 a. m.
La magistrada Ana Manuela Ochoa, en un acto simbólico, depositó la sentencia contra los siete exparamilitares sancionados por falsos positivos, en una mochila de las comunidades indígenas del Caribe, víctimas de este caso.
Foto: Óscar Pérez

Doce exmilitares del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar) son los primeros militares en ser sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A ellos, además de revocarles las condecoraciones que ganaron a costa de los asesinatos de civiles inocentes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, los encontró responsables de crímenes de lesa humanidad que cometieron como soldados de la patria en el Caribe.

Se trata de la primera sentencia sobre ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos cometidos en el marco de...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
