No fueron cifras: las víctimas al centro de la sentencia de la JEP

La magistrada Ana Manuela Ochoa, en un acto simbólico, depositó la sentencia contra los siete exparamilitares sancionados por falsos positivos, en una mochila de las comunidades indígenas del Caribe, víctimas de este caso.
Foto: Óscar Pérez
Doce exmilitares del Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar) son los primeros militares en ser sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A ellos, además de revocarles las condecoraciones que ganaron a costa de los asesinatos de civiles inocentes que fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, los encontró responsables de crímenes de lesa humanidad que cometieron como soldados de la patria en el Caribe.
Por Gustavo Montes Arias
Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
