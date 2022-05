Pareciera no existir garantías en procesos contra Sergio Fajardo: relator de la ONU

Sergio fajardo Foto: GUSTAVO TORRIJOS

La relatoría especial para la independencia de jueces y abogados de Naciones Unidas se volvió a pronunciar sobre el caso de Sergio Fajardo en la Fiscalía, que lo procesa por un supuesto mal manejo de recursos públicos mientras fue gobernador de Antioquia (2012-2015). Según la investigación, el ahora candidato presidencial habría generado un detrimento de cerca de US$20 millones y, por eso, está a punto de entrar en juicio en la Corte Suprema de Justicia. La cabeza de esa relatoría, ocupada por Diego García-Sayán, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exministro peruano, ya tenía el caso bajo la lupa desde febrero pasado y ahora fue más allá de su primer pronunciamiento.

El Espectador conoció una comunicación de despacho de la ONU en el que prende las alarmas tanto del proceso penal como el que adelantó la Contraloría contra Fajardo por el caso Hidroituango, pero que se terminó cerrando en enero pasado. “Quisiera expresar mi preocupación ante la información recibida que indicaría que las condiciones mínimas que deben observarse dentro de un proceso de investigación y de un proceso administrativo con consecuencias sancionatorias deben incluir ciertas garantías para asegurar imparcialidad e independencia. Estas garantías parecieran no estar presentes en lo actuado ante la Fiscalía y la Contraloría”, expresó el relator García-Sayán sobre los casos contra Fajardo.

En ese documento, García-Sayán retomó algunos hechos del caso penal. Por ejemplo, señaló que “desde 2015 y hasta la presentación de la acusación, en mayo de 2021, la Fiscalía realizó actividades de indagación preliminar, a pesar de que la ley colombiana solo le habría permitido realizar la indagación preliminar por dos años”. Luego, en abril de 2019, citó a interrogatorio a Fajardo. “El 31 de marzo de 2021; es decir, aproximadamente cinco años después de haber iniciado la indagación y dos años después de haber interrogado a Fajardo, la Fiscalía anunció públicamente que le imputaría cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato”, señala el documento de la relatoría.

Asimismo, cuenta que Francisco Barbosa, fiscal general, entregó información sobre su caso a los medios de comunicación sin haberlo notificado previamente. El relator García-Sayán agregó que, de acuerdo con la información que recibió su oficina, “en marzo de 2021 se realizó la imputación de cargos. En la misma, la Fiscalía presentó un caso sustancialmente distinto al que se había anunciado públicamente. En lugar de imputar a Sergio Fajardo por no prever la volatilidad del dólar, presentó una lista de aspectos que considera irregulares en el contrato de sustitución de deuda. Es decir, modificó por completo la teoría del caso”, apuntó García-Sayán.

Aunque la Fiscalía señaló que el caso contra del candidato tiene más de 700 pruebas, cuatro investigadores expertos de la Fiscalía firmaron un informe, solo cinco días antes de la imputación de cargos, que ocurrió el 5 de mayo de 2021, en el que concluyeron que Fajardo tramitó el préstamo sin causarle un detrimento patrimonial al departamento. En ese documento, los peritos realizaron un estudio técnico y académico del contexto económico en el que se dio el préstamo. Además, analizaron proyecciones sobre el alza del dólar, el precio de la moneda colombiana, así como información sobre mercados internacionales y las recomendaciones del Ministerio de Hacienda a entidades que buscaban, precisamente, contraer préstamos y deudas con bancos colombianos, pero con moneda extranjera.

En el informe, los investigadores señalan que, entre 2010 y 2013, se presentaron intervenciones en el mercado cambiario, exceso de liquidez en los mercados financieros y pagos de rentas de grandes contribuyentes desde el exterior, entre otros factores. “La formación de la tasa de cambio está basada en variables que no permiten la creación de modelos que puedan predecir su comportamiento (...) Bajo este contexto, la Gobernación consiguió una mayor disponibilidad de recursos en el período de gracia al tomar el préstamo de Corpbanca”, puntualizó el informe conocido por El Espectador. Con esa evidencia en mano, la Fiscalía le imputó cargos a Fajardo.

Este diario también conoció un documento de la defensa de Fajardo en el que le indica al relator García-Sayán que informará a la Procuraduría una serie de actuaciones de la Cancillería que, al parecer, habría entregado información falsa a esa oficina de la ONU. Por ejemplo, dice la misiva, se afirmó que Fajardo está siendo investigado penalmente por el delito de corrupción pública, “cuando esta no se encuentra tipificada como delito en la legislación colombiana. Fajardo es investigado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”.

Y agregó que no era cierto, como afirma la Cancillería, que la defensa del señor Fajardo no cuestionó el proceso ni los hechos que le fueron comunicados en la audiencia de acusación. “En la transliteración de dicha diligencia se evidencia cuando, en nombre de Sergio Fajardo, manifestamos no aceptar los hechos atribuidos por la Fiscalía, indicamos que no se había respetado el principio de objetividad y transparencia y pedimos que se hiciera un relato completo”, dice la esa carta fechada el pasado 2 de mayo que Mauricio Pava, abogado de Fajardo, ya le envió al García-Sayán.

Así mismo el penalista le explicó al relator que Jaime Zetien, fiscal que adelantaba el caso Fajardo, fue trasladado de Bogotá al Catatumbo, luego de que se conociera que, “según su criterio jurídico independiente, creía que el caso contra Sergio Fajardo debía ser archivado”. El abogado de Fajardo señaló ante el despacho de García-Sayán que, “debido a la gravedad de esta situación, estos hechos serán puestos en conocimiento de la Procuraduría para que adelante las determinaciones a que haya lugar por la falsedad en que ha incurrido el Ministerio de Relaciones Exteriores”. La Cancillería todavía no se pronuncia al respecto.

En el plano de lo político y de las encuestas de cara a la primera vuelta, el panorama no es alentador para Fajardo. En ninguna de las mediciones el exgobernador despega e, incluso, ha perdido votos con respecto a la campaña de 2014, cuando se quedó en primera vuelta, como parece que sucederá el próximo 29 de mayo, según las encuestas. Mientras eso ocurre, el proceso penal contra Fajardo avanza y el relator de la ONU tiene su atención puesta sobre el caso y el trabajo de Francisco Barbosa, sus investigadores y fiscales.