No hay avances en investigación del asesinato de don Guillermo Cano: abogada Baeyens

La abogada Angelita Baeyens es la vicepresidenta de Defensa y Litigios Internacionales de la Robert F. Kennedy Human Rights, una prestigiosa organización de derechos humanos de Estados Unidos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Han pasado 100 años del nacimiento de don Guillermo Cano, el director de El Espectador, asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios al servicio del cartel de Medellín. Un hecho que marcó la historia de este diario y de la libertad de prensa.

A pesar de que son casi cuatro décadas de ese crimen, declarado en 2010 como de lesa humanidad, sigue estancado el cumplimiento de los compromisos de reparación asumidos por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001 y la impunidad reina sobre el expediente.

La...