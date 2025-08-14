No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

No hay avances en investigación del asesinato de don Guillermo Cano: abogada Baeyens

La abogada Angelita Baeyens, quien hace parte del equipo que representa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la familia del director de El Espectador, asesinado en 1986, habló sobre las cuentas pendientes del Estado colombiano en materia de investigación y reparación simbólica por el crimen declarado de lesa humanidad.

Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
14 de agosto de 2025 - 12:10 p. m.
La abogada Angelita Baeyens es la vicepresidenta de Defensa y Litigios Internacionales de la Robert F. Kennedy Human Rights, una prestigiosa organización de derechos humanos de Estados Unidos.
La abogada Angelita Baeyens es la vicepresidenta de Defensa y Litigios Internacionales de la Robert F. Kennedy Human Rights, una prestigiosa organización de derechos humanos de Estados Unidos.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Han pasado 100 años del nacimiento de don Guillermo Cano, el director de El Espectador, asesinado el 17 de diciembre de 1986 por sicarios al servicio del cartel de Medellín. Un hecho que marcó la historia de este diario y de la libertad de prensa.

A pesar de que son casi cuatro décadas de ese crimen, declarado en 2010 como de lesa humanidad, sigue estancado el cumplimiento de los compromisos de reparación asumidos por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2001 y la impunidad reina sobre el expediente.

La...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Centenario Guillermo Cano

Guilermo Cano Isaza

Angelita Baeyens

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Magnicidio

Cartel de Medellín

Narcotráfico

Estado

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar