“No he sido notificado de la decisión”: General del Inpec sobre destitución

General Mariano Botero Coy, durante su posesión el pasado 21 de enero. Foto: INPEC

El empresario Carlos Mattos, quien fue extraditado de España, en noviembre pasado, por actos de corrupción, está inmerso en un nuevo escándalo, y puso en jaque al actual director del Inpec, el general Mariano Botero Coy. Está vez, al empresario se le ve en varios videos saliendo de la cárcel La Picota de Bogotá, en carros que pertenecen al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) hacia un edificio en el norte de Bogotá que sería de su propiedad. Las denuncias las hizo Noticias Caracol, y por esos hechos, se conoció que el presidente Iván Duque ordenó destituir del cargo al general Botero Coy, y al coronel en retiro Wilmer Valencia, quien funge como director del centro penitenciario.

El general Botero en diálogo con El Espectador resaltó que no ha sido notificado de la decisión que considera injusta. “Pienso que ese no es el trato que debe recibir un hombre que ha trabajado por el país 35 años. No he sido ningún delincuente. Me he desempeñado con el mejor flujo de detalles. Respeto la decisión, pero no la comparto. Voy a pasar la renuncia correspondiente”.

Lea aquí: Piden apartar del cargo al director del Inpec por beneficios carcelarios a Mattos

El oficial reseñó que la situación generada por los movimientos irregulares del empresario Carlos Mattos y los miembros del Inpec, pusieron en tela de juicio su nombre y afectaron su dignidad y la de su familia. “El director del Inpec tiene a cargo 132 establecimientos, queda muy difícil dedicarse a uno solo, por eso se establecen protocolos y acciones que recaen sobre los jefes de gobierno de los centros penitenciarios que en este caso son los directores de las cárceles”, resaltó.

Sobre el caso puntual de Mattos, el general le dijo a este diario que, en lo corrido del año, al empresario se le han autorizado seis salidas de la cárcel, cinco corresponden a actuaciones médicas y una judicial. En cuanto a los procedimientos de seguridad y traslado, el oficial resaltó que cumplieron los requisitos. No obstante, catalogó las imágenes reveladas por Noticias Caracol como algo “vergonzoso y penoso”, por lo que dijo que hay que iniciar las investigaciones penales y disciplinarias.

Le puede interesar: Confirman que Gonzalo Guillén no será víctima en proceso contra Carlos Mattos

Los favorecimientos carcelarios a algunos reclusos del país se han conocido de tiempo atrás, y frente a este tipo de situaciones el general dijo que, previo a que ocurriera el escándalo con el empresario Carlos Mattos, desde su despacho había solicitado ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo adelantar visitas en las celdas de algunos reclusos con el fin de verificar las condiciones en las que estaban. “En su análisis no encontraron nada anormal, sin embargo, seguimos investigando”, dijo el oficial.

El general, quien considera la actual situación un atropello contra su nombre e integridad, estima que la responsabilidad de las labores de los guardias del Inpec que adelantaron ese tipo de traslados del empresario, recaen sobre el director del penal. Reiteró que respeta la decisión, pero no la comparte y que presentará su carta de renuncia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.