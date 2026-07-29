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“¿No les da vergüenza masacrar indígenas y campesinos?”: las voces de víctimas del Ejército

La JEP llamó a 25 exmilitares a reconocer responsabilidad por más de 600 crímenes cometidos entre 2002 y 2008 en el Caribe. Los comparecientes han aceptado que operaron un sanguinario aparato criminal, en el que asesinaron indígenas, mujeres y niños, pero las víctimas piden verdades claras y suficientes tras más de dos décadas de dolor.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
29 de julio de 2026 - 01:58 a. m.
Chely Nieves Oñate tenía cinco años cuando hombres del Ejército asesinaron a su madre, que tenía siete meses de embarazon.
Chely Nieves Oñate tenía cinco años cuando hombres del Ejército asesinaron a su madre, que tenía siete meses de embarazon.
Foto: JEP

Los disparos que segaron la vida de Yajaira Nieves Oñate resonaron en los oídos de su hija, Chely Nieves Oñate. Tenía cinco años cuando su madre, que estaba embarazada, fue asesinada por hombres del Ejército. Vivían en el municipio de El Molino, al sur de La Guajira. Un pueblo sitiado por la confrontación entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado. El 7 de marzo de 2006, Yajaira estaba en su casa junto a Chely y sus otros dos hijos, Alison Alberto y Betsy Cristina. La última, de apenas dos años, resultó herida en uno de sus pies por...

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
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