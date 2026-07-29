“¿No les da vergüenza masacrar indígenas y campesinos?”: las voces de víctimas del Ejército

Chely Nieves Oñate tenía cinco años cuando hombres del Ejército asesinaron a su madre, que tenía siete meses de embarazon. Foto: JEP

Los disparos que segaron la vida de Yajaira Nieves Oñate resonaron en los oídos de su hija, Chely Nieves Oñate. Tenía cinco años cuando su madre, que estaba embarazada, fue asesinada por hombres del Ejército. Vivían en el municipio de El Molino, al sur de La Guajira. Un pueblo sitiado por la confrontación entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado. El 7 de marzo de 2006, Yajaira estaba en su casa junto a Chely y sus otros dos hijos, Alison Alberto y Betsy Cristina. La última, de apenas dos años, resultó herida en uno de sus pies por...