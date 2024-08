“No más muertos en la Fiscalía”: carta a la fiscal Camargo sobre gestión de despidos

Fiscal general de la nación durante entrevista Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Al despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, llegó una carta firmada por los funcionarios de la entidad adscritos a la Seccional Cundinamarca, en la que expresan su posición por lo que sería un caso de maltrato a uno de sus compañeros, lo que derivó, afirman, a que este se quitara la vida el pasado jueves 15 de agosto.

La carta, que lleva el título “No más muertos en la Fiscalía General de la Nación por malos procedimientos en notificaciones de despidos”, relata el caso de José Héctor Navarrete Quiroz, un exfuncionario del ente de control, que hacía parte de la Sección de Investigaciones grupo de N.N. y Desaparecidos, y quien llevaba más de 29 años trabajando en la Fiscalía.

Sus compañeros de trabajo señalan en la misiva que “nuestro compañero y amigo nos expresó la enorme tristeza y desilusión que sentía por la manera tan impersonal, desagradecida y poco sutil, en que llegó la información que debía irse de la institución a la que le entrego su vida”. Citando al exfuncionario, quienes fueran sus colegas escribieron: “Es muy triste que maquen como un perro a la calle y me notificaron la echada por medio de rumores y un correo”.

Ante este panorama, los trabajadores se dirigieron a la fiscal Camargo, y apuntaron: “Señora fiscal, usted que sí sabe lo que es laborar en esta institución, usted que conoce el amor que la gran mayoría sentimos por nuestra labor, podrá entender lo que pudo sentir nuestro compañero José Héctor Navarrete Quiroz, quien siempre se destacó por el trabajo en favor de las víctimas y sus familias, nos consta a todos que desde el último día entregó más del 100%, esto se puede corroborar por la hora en que salió de la oficina el día 14 de agosto de 2024, además como prueba de ello pueden revisar los chats y correos electrónicos que envió”.

Los funcionarios le solicitan a la titular del ente investigador que los pensionados adscritos a la entidad “merecen ser tratados como seres humanos, no como una estadística”. Además, precisan que es necesario que la forma en que se comunica que un funcionario no debe seguir en su cargo se haga “con buen acompañamiento, no tan impersonal y despectivo como se ha venido haciendo”.

Y añaden: “Sugerimos se revisen los procedimientos y protocolos para la notificación de estos actos administrativos, con el fin de minimizar los riesgos que nuestros servidores en cualquier circunstancia deban afrontar, que podamos hacerlo con dignidad”.

Conozca la carta enviada por los funcionarios de la seccional Cundinamarca a la fiscal Luz Adriana Camargo:

