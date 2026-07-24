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“No nos dejen solos”: el clamor de los indígenas piapoco tras masacre en Vichada

Una menor de tres años quedó huérfana tras una incursión armada en la que sus padres y tía fueron asesinados. Aunque la comunidad indígena sabe dónde están los cuerpos de las dos mujeres, la fuerza pública no ha podido ingresar a la zona para recuperarlos. Los habitantes del resguardo, hoy desplazados, aseguran que la tragedia es una muestra del abandono estatal que viven.

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Valentina Gutiérrez Restrepo
24 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Según la comunidad indígena piapoco, tres personas fueron asesinadas el pasado 16 de julio.
Según la comunidad indígena piapoco, tres personas fueron asesinadas el pasado 16 de julio.

Yeison Maicol Díaz Cumanica, de 25 años, y las hermanas Tania Mercedes y Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 19 y 17 años, respectivamente, son las víctimas mortales que dejó una incursión armada en el Resguardo Indígena Saracure Río Cada, en la vereda Puerto Príncipe, en Cumaribo (Vichada). Así lo aseguraron integrantes de la comunidad indígena piapoco, quienes denunciaron que, en la madrugada del pasado 16 de julio, hombres armados ingresaron al territorio, quemaron las viviendas de siete familias y asesinaron a tres integrantes de la...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

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