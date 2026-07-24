“No nos dejen solos”: el clamor de los indígenas piapoco tras masacre en Vichada

Según la comunidad indígena piapoco, tres personas fueron asesinadas el pasado 16 de julio.

Yeison Maicol Díaz Cumanica, de 25 años, y las hermanas Tania Mercedes y Clara Estrella Gaitán Rodríguez, de 19 y 17 años, respectivamente, son las víctimas mortales que dejó una incursión armada en el Resguardo Indígena Saracure Río Cada, en la vereda Puerto Príncipe, en Cumaribo (Vichada). Así lo aseguraron integrantes de la comunidad indígena piapoco, quienes denunciaron que, en la madrugada del pasado 16 de julio, hombres armados ingresaron al territorio, quemaron las viviendas de siete familias y asesinaron a tres integrantes de la...