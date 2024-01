“No ordené ningún polígrafo”: Laura Sarabia a su llegada a declarar a la Fiscalía

La exjefa de Gabinete y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social rinde a esta hora interrogatorio por la prueba de polígrafo de la que fue víctima su exniñera, Marelbyz Meza. Foto: Presidencia

La exjefa de Gabinete y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, rinde a esa hora interrogatorio en la Fiscalía por la prueba de polígrafo de la que fue víctima su exniñera, Marelbyz Meza, luego de que la funcionaria denunciara el robo de una maleta con dinero en enero pasado. A su llegada al Búnker de la Fiscalía en Bogotá, aseguró que no guardará silencio y reiteró que nunca ordenó que se realizará ese procedimiento.

Sarabia llegó a las instalaciones del ente investigador en compañía de su abogado, a la cita que estaba programada a las 9:00 a.m. Antes de ingresar declaró que desde que estalló el escándalo ha estado dispuesta a entender los llamados de la justicia y que contrario a la primera diligencia a la que fue citada, esta vez no guardara silencio. “Hoy vengo a responder a cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”, dijo la funcionaria.

En este sentido, Sarabia aprovechó la oportunidad para decir que no ordenó y que no fue su iniciativa que se realizara una prueba de polígrafo a su exniñera, Marelbyz Meza, en la que ella denunció hostigamiento, amenazas y actos arbitrarios en su contra por parte de diferentes funcionarios del cuerpo de seguridad de la Presidencia. “Reitero no ordené, no podía hacerlo, y no fue iniciativa mía, ningún polígrafo. Tengo en convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas. Confió en que una justicia recta y digna me permita pasar esta página amarga, seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios”, concluyó.

Este caso arrancó en enero de este año, cuando el esposo de Sarabia denunció que se había perdido un dinero de ella en la casa de ambos. A raíz del denuncio, la Policía realizó varias pruebas de polígrafo, incluyendo el de Meza. Aunque durante meses no ocurrió mayor avance dentro de la investigación, en mayo de 2023 la exniñera salió en una entrevista de la revista Semana denunciando que había sido amenazada y secuestrada.

Por este caso ya fue imputado el jefe de la Oficina de Protección Presidencial, coronel Carlos Alberto Feria, porque presuntamente fue la persona que ordenó realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza. También al jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y al intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.

La investigación da cuenta de que el coronel Carlos Alberto Feria, apenas se enteró de lo ocurrido, ordenó ubicar el dinero. Por eso, según la Fiscalía, dio la orden de que se realizaran una serie de acciones, entre ellas, aplicar el polígrafo tanto a Meza como a miembros del equipo de seguridad de la exjefa de Gabinete. “Usted estuvo al frente para iniciar las indagaciones, como también ordenando el sometimiento a la prueba de polígrafo tanto de Marelbys como del equipo de seguridad. Pero también permitiendo el uso de esos equipos de manera irregular”, explicó la Fiscalía. Asimismo, dice el ente investigador, que Feria “habría dispuesto de un vehículo oficial para trasladar a Marelbys Meza desde su residencia en Soacha (Cundinamarca), hasta el edificio Galán, donde funciona la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño”.

